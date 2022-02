Hilfe für Kinder: Bad Kissinger Geschäfte werden zu "Kids Oasen"

"Kids Oasen" – so nennt sich ein neues Gemeinschaftsprojekt der Stadt Bad Kissingen und der Werbegemeinschaft "Pro Bad Kissingen", das Kindern und Jugendlichen in Not helfen soll. Geschäfte, Gaststätten und Unternehmen werden dabei zu Anlaufstellen für Probleme aller Art, die junge Leute so haben können – wenn etwa der Bus weg ist, der Handy Akku leer und kein Elternteil erreichbar oder wenn Kinder von anderen bedrängt oder verfolgt werden. Ein Aufkleber mit grüner Palme im Eingangsbereich der Geschäfte signalisiert: Hier bist du sicher, wir helfen dir weiter.

"Offenheit, Aufmerksamkeit, Sicherheit, Einfühlungsvermögen"

Die Idee für solche niederschwelligen Hilfsangebote im öffentlichen Raum ist nicht neu. In über 200 deutschen Städten wurden seit 2002 bereits "Notinseln" etabliert – eine Initiative der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel + Gretel. In Bad Kissingen sind es nun also die "Kids Oasen". Dieser Begriff wurde ganz bewusst gewählt, erklärt Phillip Pfülb, der Leiter des Referats Jugend, Familie und Soziales im Rathaus. Jeder Buchstabe des Wortes "OASE" hat eine Bedeutung. Die Abkürzung steht für "Offenheit, Aufmerksamkeit, Sicherheit, Einfühlungsvermögen".

Corona-Pandemie verzögerte das Projekt "Kids Oasen"

12 Gewerbetreibende in der Innenstadt machen bisher mit. Im Rathaus hofft man, dass es noch weit mehr werden. Wie Phillip Pfülb erklärt, hätte das Projekt eigentlich schon 2020 starten sollen, doch die Corona-Pandemie führte immer wieder zu Verzögerungen. Wegen der Einschränkungen in Handel und Gastronomie und zwischenzeitliche Schulschließungen mussten die Initiatoren den Startschuss mehrfach verschieben. Anfang Februar konnte es nun endlich losgehen.

Geschäftsleute kennen die Sorgen von Kindern und Jugendlichen

Einer der ersten, die sich beteiligten, war Ümit Kurt vom Kebap Haus in der Oberen Marktstraße. Er findet die Idee nach eigenen Angaben super und hatte sich umwendend im Rathaus gemeldet, nachdem er einen entsprechenden Info-Brief bekommen hatte. Zu seiner Kundschaft zählen viele Schülerinnen und Schüler, denen er und sein Team auch bisher schon oft mit Rat und Tat zur Seite standen, wenn es nötig war. Auch das Modegeschäft von Ralf Ludewig gehört zu den Kids Oasen. Für Ludewig, den Vorsitzenden der Werbegemeinschaft "Pro Bad Kissingen", ist die Teilnahme eine Ehrensache. Auch er und seine Belegschaft sind in der Vergangenheit schon öfter eingesprungen, wenn Kinder Hilfe brauchten. Vor dem Geschäft in der Brunnengasse befinden sich Spielgeräte, wo gerade kleinere Kinder ab und zu ihre Eltern aus den Augen verlieren und in Tränen ausbrechen. Sie werden dann liebevoll betreut, bis Mama oder Papa wiedergefunden sind.

Jung und Alt sind von den Kids Oasen begeistert

Noch hat sich die Sache mit den Kids Oasen nicht überall herumgesprochen. Bei einer Zufallsumfrage des BR in der Stadt unter Kindern und Erwachsenen hörten viele zum ersten Mal von dem Projekt. Die Idee allerdings kam bei allen Befragten, ob alt oder jung, sehr gut an. "So etwas müsste es in jeder Stadt geben", meint Ümit Kurt vom Kebap Haus.