Hilfe für Jugendliche: Notschlafstelle in Augsburg gesucht

Es ist Winter und Nathaniel radelt fast den ganzen Tag. Gegen die Kälte. Gegen die Langeweile und auch gegen seine Perspektivlosigkeit. Denn er hat keine feste Bleibe, kein liebevolles oder sicheres Zuhause. Wie ihm geht es vielen jungen Menschen in Deutschland. Alleine in Augsburg sind etwa 1.000 junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren von Obdachlosigkeit bedroht. Ihnen fehlt es an warmen und sicheren Unterkünften sowie an regelmäßigen warmen Mahlzeiten. Einige haben nur selten die Möglichkeit, sich zu duschen. Auch zum Lernen gibt es für sie keinen warmen und ruhigen Ort.

Nathaniel etwa musste letztes Jahr bei seiner Mutter ausziehen. Seitdem bleibt dem 19-Jährigen nur "Couch Surfing". Gerade ist er bei einem Onkel untergekommen, doch auch dort muss er in ein paar Tagen raus. Dann geht die Suche von vorne los.

Teufelskreis Obdachlosigkeit

Jugendcoach Oliver Munding kämpft darum, endlich diese Lücke in Augsburg zu schließen. Er kennt die Szene und weiß, wie schwer es ist: "Da gibt es so ein paar Stellen am Königsplatz zum Verstecken, aber zum Schlafen verteilen sich die meisten nach draußen oder in Abrisshäuser."

Munding will junge Menschen wie Nathaniel unterstützen, die nicht gut ins Leben gestartet sind. Denn sie schaffen es kaum alleine, aus diesem Teufelskreis wieder heraus zu kommen. Unter solch schwierigen Bedingungen können die Jugendlichen keinen Schulabschluss schaffen oder eine Ausbildung machen, geschweige denn einer regelmäßigen Arbeit nachgehen.

Es gibt keine Notunterkunft für Jugendliche in Augsburg

Der Jugendcoach zeigt Nathaniel das Obdachlosenheim für Männer. Eine andere Zuflucht bietet die Stadt Augsburg nicht an. Nathaniels Kumpel hat dort schon mal übernachtet, als es nicht anders ging. Die Zustände dort sind schrecklich - für den jungen Mann ist das keine Alternative: "Ich sag's ganz ehrlich: Da ist es einfach asozial da drin. Man kommt da rein und sieht, wie Leute in Duschen kacken und alles. Und man wird bedroht. Da bin ich lieber unter der Brücke. Ehrlich!" - "Auch in jeder Jahreszeit - auch heute?", fragt Jugendcoach Oliver Munding. "Ja!", sagt Nathaniel bestimmt. "Das ist schon die ganz klare Aussage", sagt Munding. Er weiß, dass diese Unterkünfte nicht für so junge Menschen geeignet sind - und dass die, die dort landen, nur sehr schwer wieder aus der Misere rauskommen. Die meisten stürzen ab.

Der J*Cube U25 von Oliver Munding

Genau für solche jungen Menschen wie Nathaniel hätte Oliver Munding ein tolles Konzept: Eine Notschlafstelle für junge Menschen unter 25, den "J*Cube U25". Ohne große bürokratischen Hürden sollen Jugendliche schnell in einer Notschlafstelle ein sicheres, jugendgereches Obdach bekommen.

Daran angegliedert im selben Haus soll es ein Übergangswohnheim mit Betreuung geben. Hier sollen die jungen Menschen schließlich ein Coaching bekommen, Struktur lernen und Perspektiven entwickeln. Sie sollen die Kraft finden, sich um eine Ausbildung oder Arbeit zu kümmern - bis ihnen der Absprung in eine bessere Zukunft gelingt.

Platz gäbe es genug, es scheitert am Geld

Alle finden dieses Projekt gut - auch die Politiker aller Parteien. In Augsburg stehen noch dazu viele Gebäude leer, die für dieses wichtige Angebot genutzt werden könnten. Doch bisher scheitert es an der Finanzierung. "Seit sieben Jahren bin ich jetzt am reden und erzählen und am fordern, schon mal ne Notschlafstelle zu bekommen", erklärt Oliver Munding: "Aber die Finanzierung ist das Problem. Das Klientel hat keine Lobby." Die Politik hätte das Problem erst seit etwa einem halb Jahr erkannt, sagt der Jugendcoach betroffen.

Ein Grundbedürfnis: "Zu Hause sein"

Nathaniel sucht also weiterhin nach einem sicheren Ort. Momentan kann er im Klima-Camp neben dem Rathaus in Augsburg schlafen. Das Protestprojekt muss rund um die Uhr besetzt sein, sonst darf es die Stadt entfernen. Eine provisorischen Unterkunft aus Holzbrettern, die gerade so zum Schlafen und für das Nötigste reicht, ist sein aktuelles Zuhause. 1,50 Meter breit, 3 Meter lang. Aufrecht stehen kann Nathaniel hier drin nicht, doch er fühlt sich wohl: "Der Grund für mich, hierher zu kommen, ist die familiäre Atmosphäre und man versteht sich untereinander sehr gut."

Die anderen jungen Menschen lächeln ihn herzlich an. "Das Gefühl von Zuhause, einfach", sagt Nathaniel. Man sieht dem jungen Mann an, wie gut es ihm tut. Es gibt ihm Kraft: "Ich komme hierher und kann direkt lachen. Ich werde direkt - keine Ahnung - hochgezogen. Wie soll man das erklären? Ja, Familie halt."

Oliver Munding wird weiterkämpfen. Er hofft sehr auf Spenden für die geplante Notschlafstelle, damit endlich etwas vorangeht - auch für Nathaniel, der gern eine Ausbildung als Fahrradmechaniker beginnen möchte.