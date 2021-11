Hilfe für Helfer: Hotline-Service unterstützt Pfleger und Ärzte

Andreas Schießl ist im Hauptberuf Anästhesist. Nebenberuflich hilft er Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitssystem, in Krisensituationen durchzuhalten. Er ist kollegialer Unterstützer an der Helpline und ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender des Vereins PSU-akut

PSU steht für psychosoziale Unterstützung. Diese Hilfe bietet das Projekt, das 2019 von der Bayerischen Landesärztekammer angestoßen wurde, sowohl am Telefon, als auch vor Ort in den Kliniken und Altenheimen an.

An der Helpline: "Ärzte können weinen"

Wenn das Handy von Dr. Andreas Schießl klingelt, dann kann es passieren, dass am anderen Ende der Leitung ein Kollege, eine Kollegin in höchster seelischer Not ist.

"Ja, Ärzte können weinen, weil wir Menschen sind und keine Halbgötter und das müssen wir uns selber zugestehen." Dr. Andreas Schießl, Anästhesist und kollegialer Unterstützer bei PSU-akut

Laut Schießl ist es wichtig, dass die Anrufer anonym bleiben können und offen mit jemanden sprechen, der zwar ebenfalls Mediziner ist, aber nicht aus der gleichen Einrichtung, "mit dem ich nicht am nächsten Tag wieder am OP Tisch stehe", wie Schießl es ausdrückt.

Auch Führungskräfte brauchen Unterstützung

Die Anrufe sind in der Corona-Krise nicht nur mehr geworden, inzwischen melden sich auch Führungskräfte aus Kliniken oder Altenheimen, die die Last ihrer Verantwortung nicht mehr schultern können. Andreas Schießl versucht dann klar zu machen, dass Todesfälle und belastende Situationen in der momentanen Lage nicht die Schuld des Einzelnen sind.

"Dieser Mensch stirbt nicht mir unter den Händen weg oder weil ich Schuld habe, sondern es ist eine weltweite Pandemie und das muss nicht der Einzelne auf seinen Schultern tragen." Andreas Schießl, PSU-akut

Die Fachstelle PSU akut beschäftigt an der Helpline inzwischen rund 40 Ehrenamtliche, um für Pflegekräfte, Mediziner und Verwaltungspersonal kollegiale Unterstützung bieten zu können. Auch über Bayern hinaus.

Kollegiale Unterstützer für Einsatz in Kliniken geschult

Außerdem werden sogenannte Peer-Kräfte geschult als direkte Ansprechpartner in der Klinik oder im Altenheim. Gerade erst hat in München wieder eine Schulung stattgefunden, Andreas Schießl war einer der Referenten. Die Teilnehmenden kommen aus ganz Bayern, aber auch aus Münster und Köln.

Sie arbeiten als Notärzte, Anästhesisten, Gesundheits- und Krankenpfleger und Internisten, viele von ihnen auf Intensivstationen und im Rettungsdienst. Gemeinsam ist ihnen, dass sie selbst belastende Situationen erlebt haben, gerade auch jetzt während der Pandemie, und wissen, wie wichtig es ist, dann Unterstützung zu bekommen.

Aktives Zuhören steht am ersten Tag auf dem Schulungsplan. Die neun Teilnehmerinnen und ein männlicher Kollege werden außerdem Gesprächstechniken lernen, um Kolleginnen und Kollegen in Krisensituationen zu stabilisieren und wieder handlungsfähig zu machen.

Extremsituationen in der Corona-Krise

Die Anästhesistin Dr. Elisabeth Kaul hatte ihre PSU-Schulung im Mai während der dritten Coronawelle absolviert. Auch damals wurden die Kapazitäten in den Krankenhäusern knapp. Zurück im Klinikum Landsberg am Lech traf sie auf völlig verstörte Kolleginnen und Kollegen.

"Im Grunde waren die alle am Ende", erinnert sich die Ärztin. Der Auslöser: Drei Todesfälle kurz hintereinander. Ein junges Unfallopfer konnte nicht gerettet werden. Eine Covid-Patientin starb neben ihrem ebenfalls infizierten Ehemann. Ein dritter Patient war so schwer erkrankt, dass er in Landsberg nicht versorgt werden konnte und zur OP in eine größere Klinik verlegt werden sollte - doch nirgends war ein Bett frei.

"Die Kollegen haben telefoniert über Stunden. Haben versucht ein Bett für den Patienten zu bekommen. Und es war nicht möglich. Der hat sich dann so verschlechtert und ist auch an diesem Nachmittag verstorben. Und diese drei Geschichten parallel waren so nicht zu ertragen." Dr. Elisabeth Kaul, Anästhesistin Klinikum Landsberg am Lech

Eine tragische Situation für alle Beteiligten. Für die Patienten und deren Angehörige, aber auch extrem belastend für das medizinische Personal. Für Elisabeth Kaul, die zudem als Personalrätin aktiv ist, war klar: "Schlimmer kann es eigentlich nicht kommen."

Das hochmotivierte und leistungsfähige Intensiv-Team sei damals am Boden zerstört gewesen. Ein Gruppeninterventionsteam von PSU-akut kam damals ans Klinikum Landsberg, bot Gespräche und psychosoziale Hilfe an.

PSU-akut: Bangen um Zukunft trotz großer Nachfrage

Ein derart schlimmer Fall hat sich am Klinkum Landsberg seitdem nicht wiederholt, sagt Dr. Elisabeth Kaul, aber ihr Wissen helfe auch bei Kollegengesprächen über schwierige Situationen im Klinikalltag. Deshalb will die Klinik jetzt weitere Mitarbeitende zu kollegialen Unterstützern ausbilden lassen.

Für die Fachstelle PSU-akut gibt es also viel zu tun. Die Pandemie hat die ohnehin angespannte Situation in Kliniken und Altenheimen zusätzlich verschärft. Allerdings: PSU-akut muss um seine Zukunft bangen. Die Finanzierung des Projekts ist nicht gesichert. Die Corona-Hilfen sind bereits ausgelaufen.