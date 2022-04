Hilfe für Helfende: Münchner Verein steht Pflegenden bei

Brigitte Haas ist es gewohnt, mit schwierigen Situationen umzugehen. Sie ist Oberärztin auf der Intensivstation des Artemed Klinikums München-Süd. Trotz aller Routine, die sie im Umgang mit dem alltäglichen Stress gewonnen hat, bringt sie ihr Dienst immer wieder an ihre Grenzen: "Das ist einfach nicht schön, zu sehen, wenn ein Corona-Patient keine Luft mehr bekommt. Wenn die Patienten ihre Angehörigen zeitweise nicht sehen konnten." Besonders belastend sei die Situation gewesen, wenn Patienten verstarben – alleine.

Derartige Belastungen tragen viele, die im Gesundheitswesen arbeiten, erstmal mit sich alleine herum, sagt Andreas Schießl. Er ist Vorstand und Mitgründer des Vereins PSU-Akut e.V. Die Abkürzung steht für psychosoziale Unterstützung. Das hat etwas mit der Rolle zu tun, in der sich Helfende sehen: "Selber in der Medizin ist man ja der Heiler, derjenige, der auf der Seite steht, den anderen zu helfen. Dass man selber Unterstützung und Hilfe braucht, ist da nicht so einfach zu verbalisieren."

Krisentelefon und Direkthilfe vor Ort

Über ein Krisentelefon bietet der Verein sofortige Ansprache, wenn es einem Klinikbeschäftigten oder einer Altenpflegerin akut schlecht geht und eine anonyme Aussprache gewünscht ist. PSU-Akut vermittelt auf Wunsch auch Hilfe direkt vor Ort – in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen.

Für Münchner Einrichtungen ist das Angebot dank der Stadt seit Anfang April kostenlos. Oberärztin Haas hat es mit einigen Kollegen bereits ausprobiert, in einer Gruppensitzung, unter den belastenden Eindrücken, die die Behandlung von Corona-Patienten mit sich brachte. "Es gab auch einen Mitarbeiter, bei dem im Gespräch herauskam, dass er damit sehr stark zu kämpfen hat."

Das Gespräch in der Gruppe habe ihm dann geholfen, sagt die Oberärztin. "Weil es auch gezeigt hat, dass wir uns im Team gegenseitig auffangen können, und dadurch, dass das halt eine Gruppensitzung war, hat man zu den eigenen Kollegen noch mehr Vertrauen gefasst, weil man sich ihnen ja auch noch zusätzlich geöffnet hat, wie man es vielleicht sonst im normalen Arbeitsalltag nicht tut."

Geschulte Fachkollegen helfen belasteten Kollegen

Zudem unterstützt der Verein Kliniken und andere Einrichtung beim Aufbau eigener Hilfesysteme. Grundlage ist dabei immer das Prinzip der kollegialen Unterstützung. Das heißt, dass sich Hilfesuchende in erster Linie an geschulte Fachkolleginnen und -kollegen, sogenannte Peers, wenden können, die sofort verstehen, wo der Schuh drückt.

Jede und jeder, der im Gesundheitswesen tätig ist, komme irgendwann in eine Situation, die sie oder er nicht ohne Weiteres wegstecke, sagt Andreas Schießl vom Verein PSU. Auch ihm selbst ging es so, als er in der ärztlichen Nothilfe aktiv war.

"Feuerwehr- oder U-Bahn-Fahrer sind auf dramatische Dinge vorbereitet. Wir in der Klinik sind es aber nicht. Nicht im OP, nicht im Schockraum, nicht auf der Intensivstation." Andreas Schießl, PSU-Akut e.V.

"Allein zu wissen, dass jemand helfen kann, hilft schon"

Ängste und Belastungen von der Intensivstation nach Hause in die Familien zu tragen, hält auch Oberärztin Brigitte Haas für den falschen Weg: "Es braucht da schon auch Menschen, die einem nicht ganz nahestehen und die die Dinge auch objektiv betrachten können." Allein das Wissen, dass jemand da sei, an den man sich hinwenden kann, sei für sie extrem beruhigend.