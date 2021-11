vor etwa 1 Stunde

Hilfe für Händler: Christkindlesmarkt-Produkte online erhältlich

Nach der Absage sämtlicher Weihnachtsmärkte in Bayern stecken zahlreiche Händler in finanziellen Nöten. Nun gibt es unter anderem die Möglichkeit, typische Christkindlesmarkt-Waren online zu kaufen und den Schaustellern so unter die Arme zu greifen.