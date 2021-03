Hilfe für Fukushima aus Stadtbergen: Über 100.000 Euro gespendet

Seit 1974 unterhält Stadtbergen eine Städtefreundschaft mit der Provinz Fukushima. Als im März 2011 die Unglücksnachricht vom Erdbeben und dem anschließenden Reaktorunglück vermeldet wird, ist in Stadtbergen sofort klar, dass der Partnergemeinde geholfen werden muss. "Da hab‘ ich das im Radio gehört, du hörst Fukushima, du denkst, was ist da für ein Unglück, was ist mit den Menschen, man fühlt sofort mit", erinnert sich Bürgermeister Paulus Metz.

Bei Hilfsaktionen in Fukushima kommen mehr als 100.00 Euro zusammen

Viele Bürger engagieren sich, die Vereine organisieren Hilfsaktionen vom kleinen Bastelbasar bis hin zum großen Benefizkonzert. Über 100.000 Euro kommen so zusammen. Das Geld geht zum Teil an eine Waisenhausstiftung in Fukushima, und auch direkt an Betroffene, es wird in Spielzeug für Kinder investiert und in Klimageräte für Rentner, weil die wegen der Strahlenbelastung lange Zeit in den Häusern bleiben müssen.

50-jähriges Bestehen der Städtefreundschaft soll groß gefeiert werden

Die Opfer der Katastrophe vor Ort sind dankbar, bis heute gibt es regelmäßige Treffen mit Vertretern der japanischen Kommune. Coronabedingt ist jetzt zum zehnten Jahrestag des Unglücks nur eine kleine Fotoausstellung im Rathaus zu sehen, 2024 aber steht das 50-jährige Bestehen der Städtefreundschaft zwischen Fukushima und Stadtbergen an – und das soll mit einem großen Fest gefeiert werden.