Hilfe für die Ukraine: Münchner organisieren Hilfskonvoi

Am frühen Sonntagmorgen ist aus München ein Hilfskonvoi Richtung slowakisch-ukrainische Grenze aufgebrochen. Freiwillige Helfer wollen Hilfsgüter vor allem für Babys an die Grenze bringen und auf dem Rückweg 54 Flüchtende aus der Ukraine mit nach Deutschland bringen – darunter unbegleitete, teils kranke Kinder, den Olympia-Nachwuchskader aus Kiew, mehrere schwangere Frauen, eine Mutter mit neun Kindern und eine blinde Familie.

Ein Waisenhaus in der ukrainischen Grenzstadt Uschhorod organisiert die Übergabe. Das Waisenhaus gehört zur bayerischen Kinderhilfsorganisation Nehemia, das Kinder- und Waisenheime in elf Ländern weltweit betreibt. Hauptsitz der Organisation ist im bayerischen Fürth.

Initiatoren haben sich unter anderem im Internet kennengelernt

Initiiert haben den Konvoi die drei Münchner Martin Brunnbauer, Mike Stranzky, Moritz Cleff und der Deutsch-Russe Dimitri Barkov, der auch mit den offiziellen Behörden verhandelt und die Papiere der Kinder und Jugendlichen organisiert hat. Martin und Moritz hatten sich über eine Auktionsplattform kennengelernt, auf der Martin Dieselkanister für die Fahrt ersteigern wollten. Moritz hat daraufhin kurzerhand seine Hilfe angeboten.

Insgesamt haben sich dem Konvoi 16 Personen angeschlossen, darunter Kinderkrankenschwestern, eine Kinderärztin, ein Trauma-Therapeut, Dolmetscher, mehrere Fahrer und die vier Organisatoren. Zurück in München erwartet wird der Konvoi dann am späten Montagabend.

Kinder und Jugendliche kommen am Montag über die Grenze

Am Montag ganz in der Früh soll ein Teil der Geflüchteten an der Grenze abgeholt werden. Die Übergabe findet an dem slowakischen Grenzort Vysne Nemecke statt. 18 weitere Flüchtende nimmt Dimitri Barkov bereits am Sonntagabend in Obhut, bringt sie in eine nahegelegene Pension und übergibt zeitgleich die Hilfsgüter an das Waisenhaus. Die ersten Geflüchteten hat Tetyana Machabeli, Leiterin des Nehemia-Kinderheims in Uschhorod, bereits bei sich im Waisenhaus aufgenommen.

Die Jugendlichen des Olympia-Sportzentrums, alle im Alter zwischen 13 und 17 Jahren, und die restlichen unbegleiteten Kinder werden am Sonntag mit Shuttlebussen von Kiew nach Uschhorod gebracht. Am späten Abend werden sie dort erwartet. Sie haben vier erwachsene Begleiter aus dem Kiewer Sportzentrum dabei.

Immer mehr Säuglinge: Waisenhaus braucht dringend Babynahrung

Das Kinderheim im ukrainischen Uschhorod hatte darum gebeten, Babynahrung zu liefern, da immer mehr Mütter mit Säuglingen in der Grenzstadt stranden, die allmählich nicht mehr versorgt werden können. "Alles, was wir denen rüberbringen können an die Grenze, sollen wir machen. Von dort aus haben die einen Transport, einen Kontakt und werden es an alle Stellen, die ihnen bekannt sind, weitergeben“, erzählt Dimitri Barkov, der mit Tetyana Machabeli und einer anderen Vermittlerperson in Kontakt steht. Ihr Name ist Mascha und sie soll als Freiwillige in einem Militärkrankenhaus arbeiten.

Viele Hilfsgüter dank großzügiger Spenden

Mit im Gepäck haben die 18 Helferinnen und Helfer aus München unter anderem Milchpulver, Wasser, Windeln, Schlafsäcke, Fruchtmousse, Brei, Fläschchen, Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Sets, Müsliriegel, Fertigsuppe und Kochtöpfe. In den vergangenen fünf Tagen, an denen die vier Initiatoren den Hilfstransport organisiert haben, konnten sie mehr als 40.000 Euro Spenden sammeln: 14.000 Euro Geldspenden, 7.000 Euro für einen großen Reisebus, in dem 49 Personen Platz haben, sowie Sachspenden im Wert von 20.000 Euro.

Zeltstadt für Geflüchtete in slowakischem Grenzort

Der Grenzort Vysne Nemecke ist einer von vier slowakisch-ukrainischen Grenzübergängen. Das Rote Kreuz und der Malteser haben dort eine Zeltstadt errichtet, für die Ankommenden gibt es warme Suppe. Laut UN sollen inzwischen bereits mehr als 15.000 Flüchtlinge über die slowakischen Grenzen gekommen sein. Dimitri Barkov, der in den vergangenen 14 Tagen bereits mehrfach der der Grenze Vysne Nemecke war sagt, am Grenzübergang könne es zu langen Wartezeiten kommen.

Die Geflüchteten werden in München und in Freiburg aufgenommen.