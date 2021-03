Hilfe für die Feuerwehr: Kulmbacher Sieger bei "Jugend forscht"

95 Nachwuchsforscher aus ganz Bayern nahmen in diesem Jahr am Landeswettbewerb "Jugend forscht" teil. Zehn Projekte wurden mit einem ersten Preis ausgezeichnet. In der Kategorie Physik ging der Titel an die Schüler Josias Neumüller und Tobias Wanierke vom Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium in Kulmbach.

Schüler aus Kulmbach überzeugen mit Warnschildern

Die beiden 18-Jährigen hatten Warnschilder entwickelt, die von Feuerwehrleuten auch in stark verrauchten Räumen wahrgenommen werden können, teilten die Veranstalter des Wettbewerbs mit. Die Schilder heben sich thermisch von der Umgebung ab und sind auch von Wärmebildkameras zu erkennen. Die Kulmbacher Schüler werden Ende Mai beim Bundesentscheid teilnehmen, der wie bereits der Landeswettbewerb ebenfalls online stattfinden soll.

"Jugend forscht": Auch zwei Bayreuther werden ausgezeichnet

Den zweiten Platz im Fachbereich Physik sicherte sich indes Sofia Samaniego von der Uni Bayreuth. Ihre Arbeit beschäftigt sich mit der Verbesserung einer Messmethode bei einem Teil von Atomkernen. Im Bereich Biologie landete Jason Berger vom Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth auf dem dritten Platz. Der Titel seiner Arbeit lautet: "Auswirkungen der Landschaftsnutzung und -pflege auf die Biodiversität von Tagfaltern".