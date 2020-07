Hilfe für Angehörige: Pflegestützpunkt Kitzingen wird eingeweiht

Was tun, wenn Angehörige nach einem Klinikaufenthalt direkt in eine Pflegeeinrichtung müssen, und das schnell? Oder, wenn Angehörige merken, dass sie die Pflege von Oma oder Opa zuhause nicht mehr schaffen? Und was, wenn die Rente für ein Seniorenheim nicht reicht? Antworten auf diese Fragen und Infos rund um das Thema Pflege kann nun der neue Pflegestützpunkt Kitzingen liefern. Heute wird er offiziell eingeweiht.

Langwierige Verhandlungen mit den Kranken- und Pflegekassen

Auskunft erteilt dort Ute Döblinger. Seit über einem Jahr ist sie schon im Amt und hat bisher 100 Beratungsgespräche geführt. Nach langwierigen Verhandlungen mit den Kranken- und Pflegekassen kann der Pflegestützpunkt nun in einem eigenen Büro in Kitzingen einziehen.

