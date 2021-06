Hilfe bei seelischen Notlagen: Krisendienst rund um die Uhr

"Jeder Mensch kann in eine psychische Ausnahmesituation kommen", das ist Ralf Bohnert, dem Leiter des Krisendienstes Mittelfranken, wichtig zu betonen. Er wirkt stolz, verkünden zu können, nun bald auch 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr Hilfe bieten zu können und erzählt, dass der Krisendienst Mittelfranken der Vorreiter in Bayern und Vorbild für Projekte in ganz Deutschland ist. Unter der Telefonnummer 0911/42 48 550 erreicht man in Mittelfranken ab dem 1. Juli rund um die Uhr psychiatrisch geschulte Menschen und mobile Einsatzteams, die im Notfall kommen. Damit kommt Ralf Bohnert seinem Ziel ein Stück näher: "Ambulant statt stationär Behandeln".

Ein offenes Ohr für jegliche Notlagen

Bei den Krisendiensten Bayern arbeiten Fachleute, die Anrufende beruhigen oder die Situation deeskalieren können und den Betroffenen im Idealfall davon überzeugen, einer Behandlung zuzustimmen. Lebenskrisen können von Trennungen, familiären Problemen und Arbeitslosigkeit bis hin zu Depressionen, Ängsten und Selbsttötungsabsichten reichen. "Nicht jede Krise kann stationär versorgt werden", sagt Ralf Bohnert. Der Krisendienst bietet deshalb Hilfe für die Betroffenen und Angehörigen, hört zu, entlastet, gibt Orientierung und sucht Auswege. "Ankommen und richtig sein", nennt das Ralf Bohnert.

Die Neuerung: Auch Hausbesuche möglich

Anrufen, schreiben oder direkt vorbeikommen - das war auch bisher schon möglich für Betroffene und Angehörige. Durch die Zusammenarbeit mit den Sozialpsychiatrischen Diensten Mittelfranken, können die Fachkräfte nun auch zu den Betroffenen nachhause kommen. "Das ist auch für uns nicht ganz einfach, weil das ist eine Aufgabe ist, die wir zusätzlich haben", sagt Anke Frers, Leiterin des Sozialpsychiatrischen Dienstes im Julius-Schieder-Haus in Nürnberg. Sie sei jedoch froh, dass nun die Strukturen geschaffen wurden. Jeder sozialpsychiatrische Dienst habe eine halbe Stelle zusätzlich geschaffen bekommen. "Das sind Erfahrungen die wir sammeln müssen", sagt sie.

Gleichstellung von physischen und psychischen Krankheiten

Der Krisendienst in Mittelfranken spielte bei seiner Gründung vor 23 Jahren noch eine Vorreiterrolle. Mittlerweile gibt es in ganz Bayern Teams, die in jeglichen Notlagen ein offenes Ohr haben. Allein im letzten Jahr seien insgesamt 5.000 Anfragen beim Krisendienst Mittelfranken eingegangen, sagt Leiter Ralf Bohnert. Die Einsätze des Teams gehen von Information und Weitervermittlung bis hin zur Deeskalation von Krisensituationen und Suizidprävention. Allein von der Polizei gingen 260 Anfragen beim Krisendienst Mittelfranken ein. Im letzten Jahr habe sich außerdem durch die Corona-Pandemie etwas verschoben, sagt Ralf Bohnert. Immer mehr junge Menschen kämen zu ihnen auf der Suche nach Hilfe: "Zu mir kam ein 18- Jähriger der gesagt hat, 'ich hab nie gewusst, was Einsamkeit bedeutet, jetzt weiß ich es'" erzählt Bohnert. Deshalb ist ihm eins besonders wichtig: "Die Gleichstellung von physisch und psychisch Kranken."

Gesetzliche Grundlage für Hilfsangebote

Vor drei Jahren wurde nach politischem Wirbel und öffentlichem Protest das Gesetz zum Angebot verabschiedet: im sogenannten Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz wurde diese Hilfe-Möglichkeit für Betroffene und ihr Umfeld festgesetzt. Eigentlich ging es darum, das ehemalige Unterbringungsgesetz zu reformieren und mehr Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit psychischen Krankheiten zu bieten. Nach mehreren Runden Tischen legte das Sozialministerium zusammen mit dem Gesundheits- und dem Justizministerium im April 2018 einen ersten Gesetzentwurf vor, mit dem jedoch die Betroffenen und Experten alles andere als zufrieden waren. Das Problem: der Gesetzentwurf ähnelte einem Gesetz, das den Umgang mit psychisch kranken Straftätern regelt. In der überarbeiteten Version sah es dann schon besser aus: eines der Ergebnisse sind die Krisendienste in ganz Bayern.