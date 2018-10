Hilfe bei Schreib- und Leseschwäche in Memmingen

Mit einem neuen zweiteiligen Angebot gehen jetzt die Volkshochschule und das Mehrgenerationenhaus Memmingen auf Menschen zu, die nur schlecht oder gar nicht lesen, schreiben und rechnen können. Jeden Donnerstag bietet das Mehrgenerationenhaus am Vormittag eine Ausfüllhilfe an – wer Schwierigkeiten hat, Formulare zu verstehen und sie entsprechend auszufüllen, kann sich von 9 bis 10 Uhr dort weiterhelfen lassen. Am Nachmittag zwischen 17 und 18 Uhr wird ein „Lesecafé 5.0“ angeboten – dort können alle hingehen, die gerne vorlesen oder auch nur zuhören wollen.

Flüssig lesen und schreiben lernen

Ziel der Angebote ist es, für Menschen mit einer Schreib- und Leseschwäche niederschwellige Angebote zu schaffen, damit sie die erste Hürde überwinden und ermutigt werden, sich weiterzubilden und in den „buchstäblich-fit“-Kursen der Volkshochschule flüssiges Schreiben und Lesen zu lernen. Das kostenlose Angebot zielt vor allem auf Menschen zwischen 18 und 64 Jahren – auf all diejenigen, die im Berufsleben stehen und für ein berufliches Weiterkommen die Schrift beherrschen müssen; oder die ihren Kindern bisher nicht bei den Hausaufgaben helfen, oder Benachrichtigungen der Lehrer lesen und verstehen können.