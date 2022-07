Hilfe bei psychischen Notlagen: Krisendienste ziehen Bilanz

"Krisendienst Nürnberg, was kann ich für Sie tun?" – mit dieser Begrüßung beginnt Ralf Bohnert die Gespräche in der Beratungsstelle. Er ist in Nürnberg ein Mann der ersten Stunde. Schon länger wünscht er sich, dass das Angebot täglich 24 Stunden zur Verfügung steht. Seit einem Jahr ist dies der Fall: sogar bayernweit.

Und das ist wichtig, erklärt der Sozialpädagoge. "Wir sagen immer, Krisen halten sich an keine Sprechzeiten, es ist immer ein potenzieller zeitlicher Bedarf da für Krisenhilfe." Es gebe zwar Spitzenzeiten am Abend zwischen 18.00 und 21.00 Uhr, da haben die klassischen Beratungsdienste meist zu, aber es gibt Anrufe zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Anonym oder mit Namen – Hauptsache schnelle Hilfe

In Nürnberg sitzen wie in allen anderen Regierungsbezirken mehrere Sozialpädagogen und Psychologen, um für die Menschen ansprechbar zu sein. Wenn gewünscht auch anonym. Dieses niederschwellige Angebot erleichtert es den Hilfesuchenden, beim Krisendienst anzurufen. Manchmal hilft allein das Gespräch, oft sind mehrere oder sogar Hausbesuche nötig. All das leisten die Krisendienste. Aber nur für akute Notfälle. Eine dauerhafte Beratung oder gar Behandlung ist nicht möglich. Doch gerade dieses Angebot ist wichtig, erklärt Lydia Schmidt.

Sie hat schon während des Studiums hier ihr Praktikum absolviert und arbeitet nun in Vollzeit für den Dienst. "Jeder Mensch kann in Krisen geraten, unabhängig von Herkunft, sozialem Status und Krankheitsbild, Krisen können jeden ereilen, und es ist schon schön, für die Menschen da sein zu können, und eine Versorgungslücke zu schließen, also dass dann, wenn alles andere zu hat oder nicht erreichbar ist, wir immer eine niederschwellige Lösung sein können."

Seelisch krank oder eine persönliche Lebenskrise

Die bayernweite Rufnummer 0800 / 655 3000 verbindet immer zu dem Krisenberater in der Nähe. Es rufen psychisch Kranke an, etwa Menschen mit Depressionen oder Suchtproblemen. „Dann gibt es auch Menschen, die sind auch in persönlichen Lebenskrisen“, erklärt Ralf Bohnert. Die sind nicht seelisch krank, da passt es familiär nicht mehr, da gibt es Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, da gibt es finanzielle Notlagen, vielleicht sogar drohende Wohnungslosigkeit.“

Hilfe bis hin zum Hausbesuch

Der Krisendienst versucht zuzuhören, macht Angebote, die in der Region zur Verfügung stehen – vom sozialpsychologischen Dienst bis hin zur Klinik. Hier in Nürnberg sind sie mehr als nur Vermittler. „Wir machen Hausbesuche, wir gehen in die Wohnungen, in die Häuser der Betroffenen und versuchen, dann ganz schnell und unmittelbar zu helfen und zu unterstützen“, fasst Ralf Bohnert zusammen. Auch ein Gespräch vor Ort ist möglich. Die Beraterinnen und Berater bieten akut Hilfe.

Für eine längere Behandlung müssen sie die Hilfesuchenden dann aber weiter vermitteln. Am Mittwochabend macht sich der Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) ein Bild vor Ort beim Nürnberger Krisendienst. Denn auch aus Sicht des Ministeriums ist der neu aufgestellte Krisendienst nach einem Jahr durchaus ein Erfolgsmodell, bei mehr als 60.000 Anrufen in einem Jahr.