Hilfe aus Bayern gegen humanitäre Notlage in Bosnien

Am vergangenen Wochenende reisten Experten des Bayerischen Roten Kreuzes aufgrund eines Hilfeersuchens der bosnischen Rot-Kreuz-Gesellschaft nach Bihac. Die Lage sei kritisch, so Günther Geiger, Leiter der internationalen Arbeit des BRK. Vor allem Hygieneartikel, Schlafsäcke und Zelte würden dringend benötigt.

Hilfstransport aus Bayern geplant

Die bayerische Hilfsorganisation bereitet nun einen Konvoi nach Bihac vor. Dabei kommen beispielsweise Zeltheizungen und Bettwäsche von den BRK-Kreisverbänden aus Würzburg, Bamberg und Ansbach. Straubing und der Kreisverband Ostallgäu werden zwei Feldküchen für rund 5.800 Flüchtlinge in drei Camps in Bihac zur Verfügung stellen. Aus Tirschenreuth kommen Schlafsäcke, verschiedene Kreisverbände in der Oberpfalz und Niederbayern liefern dringend benötigte Schuhe für die Wintermonate.

Der Freistaat hilft

Fast alle Hilfsgüter werden aus bayerischen Spenden finanziert. Der Hilfskonvoi soll noch vor Winterbeginn nach Bosnien-Herzegowina starten. Nach wie vor wird die Balkanroute als Weg von Flüchtlingen genutzt, jedoch hat sie sich verändert, da Serbien die Grenzen dicht gemacht hat, so EU-Beobachter. Nun führt der Weg für viele über Bosnien.

Bosnien wird zur Endstation von tausenden Flüchtlingen

Hier ist oft Endstation für die Geflüchteten, denn auch der weitere Weg in den Westen über Kroatien oder Slowenien wird durch eine gut bewachte Grenze verhindert. Oft sitzen deshalb die Menschen in Bosnien-Herzegowina über Monate in wilden Camps fest. Dramatisch wird nun die Lage vor allem angesichts des drohenden Winters.