Hilde Gerg kritisiert "diplomatischen Olympia-Boykott"

Die Bundesregierung boykottiert die Olympischen Winterspiele Spiele zwar nicht offiziell, schickt aber keine Vertreterinnen oder Vertreter nach Peking. Nach der Eröffnung der Spiele wurde deshalb auch beim "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen heftig über den Austragungsort diskutiert. Ex-Skirennläuferin Hilde Gerg sieht den "diplomatischen Olympia-Boykott" kritisch.

Hilde Gerg: Deutsche Politik hätte nach Peking fahren sollen

Die Olympiasiegerin von 1998, Hilde Gerg, kritisierte die deutsche Politik dafür, dass sie die Athletinnen und Athleten in Peking alleine lässt. "Es hätte jemand runterfahren sollen", sagte sie. "Ich finde einen diplomatischen Boykott nicht richtig."

Schließlich schicke die Politik die Sportlerinnen und Sportler unter schwierigen Bedingungen nach China – wegen Corona, sowie Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung. "Und wenn dann unten was ist, sitzen die anderen schön zu Hause", sagte sie. Der politische Konflikt dürfe nicht auf den Schultern der Sportlerinnen und Sportler ausgetragen werden, so Gerg, die als "Wilde Hilde" in die Geschichte einging.

Christian Neureuther: Uigurin als Fackelträgerin ist "größter Zynismus"

Christian Neureuther widersprach ihr in diesem Punkt in der Sendung. Der ehemalige Skirennläufer und dreimalige Olympiateilnehmer forderte von der Politik sogar einen offiziellen Boykott dieser Winterspiele. "Es gibt keinen größeren Zynismus, als eine Uigurin das olympische Feuer entzünden zu lassen", sagte er. Er erwarte eine entsprechende Stellungnahme dazu.

Insgesamt müsse politisch Druck auf das Internationale Olympische Komitee (IOC) gemacht werden, damit Sport und Nachhaltigkeit wieder im Vordergrund stünden und nicht der Kommerz, so Neureuther. Auch Hilde Gerg äußerte Bedenken, dass wegen der Ausrichtung Olympias auf "höher, schneller, weiter" die moralischen Werte vergessen werden.

Neureuther bezweifelte, dass das IOC ohne diesen Druck je seine Regeln ändern wird. Deshalb habe auch eine Bewerbung Deutschlands als Austragungsort in absehbarer Zeit keine Chance, meinte er.