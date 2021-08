Hightech: Rattenbekämpfung in Dettelbacher Kanalisation

In Dettelbach und seinen Ortsteilen fällt zur Zeit auf, dass manche Kanaldeckel mit einem großen neonfarbenen "R" gekennzeichnet sind. Unter diesen Kanaldeckeln verbirgt sich neue Technik, um Ratten zu bekämpfen. Seit etwa einer Woche wurden erste Köderboxen von den Mitarbeitern der Kläranlage in der Kanalisation verbaut und in Betrieb genommen. "In den kommenden zwei Wochen sollen alle bestellten Boxen verbaut werden", erklärt Martin Prühl, der Betriebsleiter der Dettelbacher Kläranlage. Der Stadtrat habe sich für die XXL-Variante der Rattenbekämpfung entschieden, um das Problem schnell und flächendeckend in Stadt und Ortsteilen anzugehen.

Hightech in den Ratten-Köderboxen

Die Köderschutzboxen sind mit einer Onlineüberwachungsfunktion ausgestattet, die in Echtzeit ins Rathaus meldet, wo Ratten unterwegs sind. So können die Boxen auch immer wieder schnell mit neuem Gift aufgefüllt werden. Durch die Neonfarbe an den Kanalschächten können die Anwohner die Rattenbekämpfung nachvollziehen. Das neonfarbene "R" markiert die Schächte, hinter denen eine Köderbox lauert.

Außerdem sind die Köderschutzboxen mit einer Rückstauklappe ausgestattet. Sie sorgt dafür, dass bei steigendem Wasserpegel kein Wasser in die Box eindringen kann. Wenn der Wasserstand zurückgeht und die Box wieder im Trockenen steht, öffnet sich die Klappe und die Box ist wieder scharf gestellt. Dadurch wird auch verhindert, dass Rattengift ins Wasser oder später auch ins Grundwasser gelangt.

Ratten vermehren sich in Dettelbach

In der Vergangenheit wurden immer wieder Ratten gesichtet, was auf einen Anstieg der Rattenpopulation hinweist. Die Nagetiere leben hauptsächlich in der Kanalisation. Wenn Speisereste über die Toilette weggespült werden, landen sie im Kanalsystem und damit auf dem Speiseplan der Ratten. Wenn Nahrung im Überfluss in der Kanalisation zu finden ist, steigt die Population.

Nach Prognosen des Dettelbacher Abwassermeisters Martin Prühl sollte mit den neuen Köderboxen in ein bis zwei Monaten bereits ein spürbarer Rückgang der Rattenpopulation registriert werden.