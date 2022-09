Hightech-Forschungszentrum entsteht im oberbayerischen Penzberg

Forschungszentrum kostest bis zu 250 Millionen

Zweieinhalb Jahre Bauzeit sind geplant. Im Frühjahr 2025 soll das neue Zentrum in Betrieb gehen. "Mit der heutigen Grundsteinlegung und der Investition von bis zu 250 Millionen Euro in das neue Forschungsgebäude setzen wir weiter auf Deutschland als Forschungsstandort", machte Verwaltungsratschef Christoph Franz deutlich.

Wichtigster Arbeitgeber für das Oberland

Die Hightech Forschung soll mit nachhaltiger Bauweise Hand in Hand gehen. Das siebenstöckige Gebäude soll Zweidrittel weniger Energie verbrauchen als übliche Laborgebäude. Der Office-Trakt soll eines der größten Gebäude in Bayern werden, das mit Holz als Hauptbaustoff hochgezogen wird. Mitarbeiter, die bisher auf 28 Gebäuden in München und Penzberg verteilt sind, sollen hier ihre neue Heimat finden. Mit rund 7.200 Mitarbeitern ist Roche für das bayerische Oberland der wichtigste Arbeitgeber.

Kritik an GKV-Finanzstabilisierungsgesetz

Trotz Feierlaune und positiver Erwartungen für die Zukunft gab es bei der Grundsteinlegung aber auch Kritik an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). So übte Roche-Verwaltungsratspräsident Franz Kritik an dem von Lauterbach geplanten Finanzstabilisierungsgesetz für die gesetzlichen Krankenkassen (GKV).

Neben einer Mehrbelastung von Kassen und Beitragszahlern soll laut dem Gesetzentwurf auch die Pharmaindustrie mit zur Finanzierung des Krankenversicherungssystems in Deutschland herangezogen werden. So soll der Herstellerrabatt auf patentgeschützte Arzneimittel im Jahr 2023 um fünf Prozentpunkte erhöht werden – von sieben auf zwölf Prozent. Das würde also fünf Prozent weniger Einnahmen für die Hersteller bedeuten. Dies soll rund eine Milliarde Euro einsparen.

Pharmabranche: Investitionen in Forschung gefährdet

Laut Franz könnte so ein Gesetz gravierende Folgen für die Zukunft des Innovations- und Investitionsstandorts Deutschland haben. Zwischen den Zeilen warnte er, dass die Berliner Gesundheitspolitik damit die Errichtung weiterer solcher Forschungsstandorte in Deutschland in Frage stellen würde.

Holetschek will in Berlin intervenieren

Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kritisierte die Pläne von Lauterbach. Er befürchtet, dass dadurch Innovation im Gesundheitsbereich in Deutschland gehemmt werde. Die Pharmaindustrie sei alarmiert, so die Botschaft aus Penzberg. Gefordert wird ein runder Tisch in Berlin. Doch dafür sei keine Zeit, habe Lauterbach Holetschek mitteilen lassen. Der Bayerische Gesundheitsminister kann so eine Aussage nicht nachvollziehen und will nun mit anderen Landesgesundheitsministern bei den Gesetzesplänen intervenieren.