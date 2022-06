Hightech aus Sonthofen: Neues Zentrum startet

Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume klickte gestern auf ein mobiles Smart Board und gab damit den Startschuss für das Technologietransferzentrum für Produktion und Informatik in Sonthofen. Forschung für die Praxis soll an dem neuen Institut der Hochschule Kempten geleistet werden, Wissenschaft und Industrie arbeiten quasi Hand in Hand. Unterstützen wollen die Wissenschaftler die Unternehmen vor allem bei der Digitalisierung und sie auf ihrem Weg zur "Industrie 4.0" begleiten. Damit ist das Zentrum in Sonthofen in die "Hightech Agenda Bayern" und die Digitalisierungsstrategie des Freistaates Bayern eingebunden.

Kooperationen mit der Wirtschaft laufen bereits

Geforscht wird am Technologiezentrum in Sonthofen bereits seit Sommer 2021, aktuell laufen sieben Kooperationen mit Partnern aus der Industrie, darunter die Unternehmen Bosch, Rexroth und Mercedes. In Zusammenarbeit mit der Kemptener Eisengießerei Adam Hönig untersuchen die Wissenschaftler etwa, wie beim Gießen von Metallen Energie und Ressourcen eingespart werden können. Das Einsparungspotential sei aufgrund der Größe des Industriezweigs in Deutschland erheblich, so die Forscher. Bislang hatte man in den Gießereien allerdings meist versucht, durch Modernisierung der Anlagen Ressourcen einzusparen. In Sonthofen will man nun herausfinden, wie Digitalisierung und datengetriebene Optimierung der Prozesse den Energieaufwand beeinflussen können.

Technologietransfer in Bayern - von Elektromobilität bis Optik

Technologietransferzentren gibt es inzwischen in ganz Bayern und mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen. Seit 2009 werden die Zentren im Umfeld von Hochschulen angesiedelt, derzeit sind es 27. Sie sollen in Kooperation vor allem mit ortsansässigen Partner anwendungsbezogen forschen. Die fachlichen Schwerpunkte der Zentren orientieren sich daher an den traditionell starken Wirtschaftszweigen der jeweiligen Region. So wird etwa in Spiegelau im Bayerischen Wald zum Thema Glastechnologie geforscht, in Füssen geht es um innovative und nachhaltige Tourismusentwicklung.

Hochschulen in Bayern sollen mehr forschen

Grundsätzlich will die Staatsregierung Bayerns Hochschulen wettbewerbsfähiger und wirtschaftsorientierter machen. Das Kabinett hat Anfang Mai in München grünes Licht für das entsprechende Hochschulinnovationsgesetz gegeben. Es ist Teil der Zukunftsoffensive "Hightech Agenda Bayern" und soll helfen, die Wissenschaftslandschaft in Bayern für die nächsten 20 bis 30 Jahre auf internationales Spitzenniveau zu heben. Dafür sollen die Hochschulen entbürokratisiert und etwa die Berufung von Professoren schneller ermöglicht werden. Zudem sollen diese sich und ihre Mitarbeiter leichter an Unternehmen beteiligen können. Beschlossen werden soll das Gesetz noch vor der Sommerpause.