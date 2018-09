Hightech aus dem Drucker: Messestart in Augsburg

Auf dem Augsburger Messegelände dreht sich ab heute alles um das Thema Additive Fertigung. Bis zum Freitag treffen sich Anbieter und Firmen auf der "Experience Additive Manufacturing" (EAM), so der Titel der Messe. Knapp 70 Aussteller präsentieren die neuesten Entwicklungen und Trends in der additiven Fertigung.

3D-Drucker werden immer wichtiger

Der Standort Augsburg ist dabei prädestiniert für die Messe, denn in und um Augsburg haben viele zum Teil führende Unternehmen und Forschungsinstitute ihren Sitz, wie etwa das Fraunhofer-Institut. Laut Messe sind in Schwaben rund 2.000 Maschinenbau-Unternehmen, aber auch viele Medizintechnik-Firmen und Betriebe aus den Sparten Luft- und Raumfahrt auf passgenaue Lösungen in der Produktion angewiesen.

"Bisherige Messen sind eher herstellerlastig, wir legen den Fokus auf die Anwendung." Messesprecherin Tanja Herrmann.

3D-Druck - nicht nur für Großkonzerne interessant

Weil die additive Fertigung, bei dem Bauteile Schicht für Schicht aufgebaut werden, eine immer größere Rolle spielt und der Markt rasant wächst, sollen bei der Messe auch Mittelständler informiert werden, ob und wo sich der Einsatz im Betrieb rechnen würde. Außerdem werden auf der EAM ein Besuch eines Forschungslabors und Firmenbesichtigungen angeboten, die den Besuchern ermöglichen, Blicke hinter die Kulissen der zweier Augsburger Unternehmen zu werfen.