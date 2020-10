Hier starten glückliche Ehen: 10 Jahre Heiraten in Ehe

Der Beginn der Ehe in Ehe: ein kleines, liebevoll saniertes Fachwerkhäuschen mit grünen Fensterläden. Außen wachsen Rosen. Innen wird geheiratet. Seit zehn Jahren wird die ehemalige kleine Scheune vom Erdbeerhof Zehelein-Schemm in Ehe nicht mehr als Garage, Lagerraum und Werkstatt genutzt, sondern für Eheschließungen. Das Häuschen ist eine offizielle Außenstelle vom Standesamt der Verwaltungsgemeinschaft Diespeck.

Die Anfänge: Privater Hof wird Außenstelle des Standesamts

Chefs am Hof sind Roswitha und Paul Schemm, seit 44 Jahren verheiratet. Als ihr Sohn Christian den Schritt in die Ehe wagen wollte, wünschte er sich, auf dem elterlichen Hof zu heiraten. Roswitha und Paul krempelten die Ärmel hoch und nach drei Monaten war alles fertig: die Sanierung und die Genehmigung als offizielle Außenstelle des Standesamts. Der damalige Bürgermeister war nämlich von der Idee ebenfalls begeistert. "Wir schafften es auf den letzten Drücker," erinnert sich Roswitha Schemm.

Ein guter Start ins Glück

Christian Schemm und seine Melanie haben inzwischen zwei Kinder und am 10.10.2020 ihren zehnten Hochzeitstag. Die beiden wirken verliebt und glücklich wie am ersten Tag. Gefeiert aber wird nicht. Melanie findet das nicht notwendig: "Wir feiern jeden Tag. Wir brauchen keinen besonderen Tag, um unsere Liebe zu feiern. Wir haben jeden Tag schöne Tage." Ihr Mann Christian lacht: "Für uns stand es unter einem sehr guten Stern. Hier zu heiraten war ein toller Start für uns. Auf jeden Fall."

Vom Heavy-Metal-Fan bis zum Bürgermeister: Die Location ist beliebt

Rund 150 Ehen wurden im Lauf der letzten zehn Jahre in dem Trau-Häuschen geschlossen. Peter Schemm tat es seinem Bruder gleich und heiratete hier seine Daniela. Auch sie haben inzwischen zwei Kinder. In den Jahren gab es Bräute, die barfuß die Unterschrift leisteten und Heavy Metall-Fans in abgeschnittenen Anzug-Hosen. Die erste gleichgeschlechtliche Trauung im ganzen Umkreis fand ebenfalls hier statt. Ein Paar reiste schon extra aus Berlin an. Und als Traufahrzeug gab es alles von der Kutsche über den Bulldogg bis hin zum mit Blumen geschmückten Lkw. Auch der aktuelle Bürgermeister Christian von Dobschütz, der inzwischen die Trauungen vollzieht, hat hier geheiratet: "Das ist etwas Außergewöhnliches. Das ist die einzige Ehe als Ort weltweit - zumindest meines Wissens nach. Und das erfreut sich sehr großer Beliebtheit."

Zum Jubiläum wollen sich drei Paare das Ja-Wort geben

Für den 10.10.2020 haben sich drei Brautpaare angemeldet. Da wegen der Corona-Pandemie entsprechende Hygienevorschriften gelten, haben Schemms kurzerhand auch noch die große Scheune auf Vordermann gebracht. "Bis gestern Abend noch wurde verputzt und gestrichen," lacht Roswitha Schemm. Der quirligen Frau geht die Energie einfach nicht aus. Vielleicht ist es auch die Gewohnheit. "Seit 40 Jahren haben wir hier Baustellen," ergänzt sie. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Scheune mit ihren alten Holz-Stützbalken bietet nun ein rustikales Ambiente mit Charme. Indirekte Beleuchtung an den Wänden und weiße Hussen über den Bierbänken verleihen ein edles Flair. Die Hochzeitsgesellschaft hat hier genügend Platz, um der Traurede zu lauschen und trotzdem kann sie den gebotenen Abstand wahren. Genau deswegen haben sie sich für eine Heirat in Ehe entschlossen. Das Brautpaar Melanie und Mikel sind die ersten Heiratswilligen an diesem Tag: "Mein Bruder hat hier schon 2017 geheiratet und wir fanden die Location sehr schön. Schemms gestalten das hier immer mit Liebe und Hingabe und es ist einfach etwas anderes als das übliche Standesamt," so Braut Melanie.

Die Eheschließung in Ehe als "Happy Beginning"

Tatsächlich scheinen Ehen, die in Ehe geschlossen werden, gut zu klappen. Viele Menschen, die hier geheiratet haben, kommen einfach mal auf einen Besuch vorbei. Roswitha Schemm und Bürgermeister von Dobschütz wissen nur von sehr wenigen Trennungen. "Wenn wir so mitbekommen, wie stabil die Ehen sind, die hier geschlossen worden sind, dann ist das ein sehr gutes Pflaster für eine glückliche und lang anhaltende Beziehung," freut sich der Bürgermeister. Und Roswitha Schemm ergänzt: "Ein Film endet immer mit einem Happy End. Aber hier ist es ein Start in ein neues Leben. Es ist ein 'Happy Beginning' hier bei uns. Es geht ja weiter. Das richtige Leben kommt ja erst danach und wir freuen uns, dass die Brautpaare hier einen Schritt in einen neuen Lebensabschnitt wagen."