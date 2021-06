Hier spielte die Musik: Ansbacher Plattenladen macht dicht

Ob Jazz, Hardrock oder POP, Ladenbetreiber Wolfgang Herbig hatte in seinem Laden in der Pfarrstraße in Ansbach eine große Auswahl für die Fans von Second Hand Schallplatten. Unter anderem wegen der Corona-Pandemie ist Mitte Juni Schluss. Wolfgang Herbig verabschiedet sich vorzeitig in den Ruhestand.