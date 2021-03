Hier sind in Unterfranken kommende Woche die Schulen zu

Die Lockerungen im Corona-Lockdown sind aktuell an die 7-Tage-Inzidenzwerte gekoppelt. So steht es in der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für Bayern. Um Schulen ein "hin und her" von Tag zu Tag zu ersparen, wird aktuell freitags über die kommende Woche entschieden. In Unterfranken schließen zwei Regionen die Schulen.

Landkreis Main-Spessart mit Inzidenz von 107

Der Landkreis Main-Spessart hat am Freitag mit einem Wert von 107,0 laut Robert Koch-Institut den höchsten Inzidenzwert in Unterfranken. Deshalb sind im Landkreis ab Montag die Schulen geschlossen. Präsenzunterricht ist nur für Abschlussklassen möglich, soweit der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Andernfalls ist auch dort Wechselunterricht angesagt. An allen anderen Schularten und Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt.

Auch Kitas, Kindertagespflegestellen und organisierte Spielgruppen bleiben im Landkreis Main-Spessart geschlossen. Eine Notbetreuung findet aber statt. Bleibt der Inzidenzwert drei Tage über 100, würden nach einem Karenztag dann ab Dienstag auch wieder die Läden geschlossen, so Karlstadts Stadtmarketing-Geschäftsführerin Susi Keller. Das Landratsamt Main-Spessart wird dazu im Laufe des Tages informieren.

Aschaffenburger Schulen und Kitas geschlossen

In der kommenden Woche bleiben die Schulen und Kitas in der Stadt Aschaffenburg geschlossen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt am Freitag 104,2, ist also über dem Grenzwert von 100. Somit gelten die bayernweiten Bestimmungen für Schulen und Kitas:

Präsenzunterricht nur in den Abschlussklassen, solange der Mindestabstand eingehalten werden kann. Sonst kommt es zu Wechselunterricht. In allen anderen Klassen und Schularten findet Distanzunterricht statt. Laut Mitteilung der Stadt Aschaffenburg wird es weiter eine Notbetreuung in den Kitas geben.

Übrige Regionen liegen unter Inzidenzwert 100

Alle weiteren Städten und Landkreise Unterfrankens liegen am Freitag laut RKI unter dem Inzidenz-Grenzwert von 100. Das bedeutet offene Schulen. Es gilt Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, andernfalls findet Wechselunterricht statt. Das gilt etwa für die Landkreise Miltenberg, Aschaffenburg, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen sowie den Städten Würzburg und Schweinfurt. Hier liegen die Inzidenzwerte am Freitag zwischen 50 und 100.

Die Landkreise Würzburg, Schweinfurt und Kitzingen liegen unter dem Grenzwert von 50, hier gibt es also weitere Lockerungen für Schulen. Der Landkreis Kitzingen kommt sogar auf einen einstelligen Inzidenzwert und weist mit 9,9 die deutschlandweit niedrigste Inzidenz auf. Konkrete Entscheidungen liegen meist bei den jeweiligen Schulen, da diese einschätzen können, ob Abstand gehalten werden kann oder nicht.