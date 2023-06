Hier können sie sich für Mitmischen! in Schwaben anmelden

BR-Studio Allgäu: Live ins Radio

An diesem Tag kommt die Mittagssendung live aus Wildpoldsried. Sie fahren mit dem Team des BR-Studios Allgäu von Kempten aus dorthin und begleiten die Vorbereitungen ebenso wie die Sendung. Anschließend freuen wir uns auf Ihr Feedback.

Die Kolleginnen und Kollegen vom BR-Studio Schwaben haben sich ganz was Besonderes für die Publikumsaktion Mitmischen! einfallen lassen – sie senden die Hörfunksendung “Mittags in Schwaben” live aus einem Ü-Wagen in Wildpoldsried!

Und Sie können den ganzen Tag dabei sein und erleben, wie diese Sendung entsteht: Was sind die Themen des Tages, wie setzen wir diese Themen um? Aber auch die Technik steht für Ihre Fragen bereit und erklärt, was es alles für eine Live-Sendung braucht! Und bei den Redaktionskonferenzen ist dann Ihre Perspektive gefragt: War alles so, wie Sie es sich vorgestellt hatten? Haben Themen gefehlt oder haben Sie bestimmte Aspekte vermisst? Sagen Sie es uns: Denn Ihre Perspektive zählt. Wer mag, kann auch in der Sendung mitwirken, beispielsweise das Wetter ansagen oder ein Interview vorbereiten.

Anmeldung

Melden Sie sich hier an! Die zwei Plätze für diesen spannenden Tag sind sicher schnell vergeben. Falls Sie nicht gleich einen Platz bekommen, setzen wir Sie auf unsere Warteliste. Sobald wieder ein Platz frei wird, melden wir uns bei Ihnen und Sie können nachrücken!

Hier können Sie sich anmelden für Dienstag, 4. Juli (2 Teilnehmer*innen)