Hier kann man im Bayerischen Wald schon Langlaufen

Im Bayerischen Wald sind die ersten Langlaufloipen gespurt. Dank des Schneefalls der letzten Tage ist der beliebte Wintersport schon vielerorts möglich. Anders sieht es beim Skifahren aus: Die Lifte laufen noch nicht, und manche Betreiber zweifeln, ob sich die Öffnung wegen der Corona-Auflagen überhaupt lohnt.

An vielen Stellen schon Langlauf möglich

Am Bretterschachten wurden bei rund 20 Zentimetern Schneehöhe 15 Kilometer für Skating und für die klassische Technik vorbereitet. Ob weitere Kilometer gespurt werden können, entscheidet sich am Wochenende, je nach Schnee- und Wetterlage.

In Sankt Englmar ist ab Freitag die Hirschensteinloipe in Betrieb, wo man verschiedene Runden drehen kann. Die längste ist 15 Kilometer lang. Außerdem wird im Laufe des Tages noch die vier Kilometer lange Tannenbaumloipe präpariert.

In Mauth-Finsterau ist die Rennloipe mit vier Kilometern gespurt. Die Bedingungen sind aber noch nicht überall optimal, weil es zwischendurch vielerorts geregnet und getaut hat. Deshalb kann zum Beispiel Lohberg sein Langlaufzentrum Scheiben momentan noch nicht spuren. Dort versucht man es, je nach Schnee-und Wetterlage, nächste Woche.

Das gilt auch für die Loipen in Mitterfirmiansreut. Im Langlaufzentrum Silberhütte in der Oberpfalz sind für Skating und Klassik zwei bis sechs Kilometer präpariert und, wie es im Schneebericht heißt, "bis auf wenige dünne Stellen gut befahrbar".

Die Skilifte laufen im Bayerischen Wald noch nicht

Die Skilifte laufen im Bayerischen Wald noch nicht. Die meisten planen den Saisonstart am 18. Dezember. Alle Skiliftbetreiber warten laut eigener Aussagen ab, welche Regeln in Bayern für die Skigebiete gelten sollen. Im November hieß es, es wird 2G-plus gelten bei einer Auslastung von nur 25 Prozent. Am gestrigen Donnerstag bei der Verkündung der neuen Corona-Regeln von Bund und Ländern war dagegen von einer 30- bis 50-prozentigen Auslastung für Sportveranstaltungen die Rede. Nun warten viele auf die Corona-Beschlüsse des Bayerischen Kabinetts, die dann für den Freistaat gelten.

Zum Artikel: Strengere Corona-Regeln für Freistaat beschlossen

Die 2G-plus-Regel halten die meisten Skiliftbetreiber im Bayerischen Wald nicht für umsetzbar. Schnelltests unter Aufsicht an den Liftstationen sind bei mehreren Hundert Besuchern an guten Skitagen nicht zu machen oder führen zu langen Warteschlangen, heißt es zum Beispiel von der Hohenbogenbahn. Wenn aber alle Skifahrer den tagesaktuellen Test in Apotheken, Arztpraxen und Teststationen der Region machen, dann sind die überlastet, sagt Bernhard Hain vom Skizentrum Mitterfirmiansreut. Die Gemeinde Sankt Englmar überlegt, eventuell eine eigene Teststation für Skifahrer aufzumachen, sagte am Freitag die Leiterin der Tourist-Info, Astrid Piermeier. Das ist aber noch nicht entschieden.

Zum Artikel: Was 2G-plus bedeutet

Manche Skiliftbetreiber werden wohl gar nicht öffnen

Unklar ist den Skiliftbetreibern auch, wie die bisher geltende Auslastung von nur 25 Prozent überhaupt praktisch umgesetzt werden soll, wenn es denn dabei bleibt. "Wie wird das gerechnet," sagt zum Beispiel Bernhard Hain im Skizentrum Mitterfirmiansreut, "vom Umsatz her, von der Gästezahl oder von den Sitzplätzen in einer Sesselbahn?" Das alles sei nicht klar. Kontrollen der Skigäste-Zahlen an der Kasse wären nur machbar, wenn man keine Saisonkarten ausgibt, denn diese Karteninhaber kommen dann den ganzen Winter überhaupt nicht mehr an die Kasse. Saisonkarten haben viele aber schon vor längerem gekauft.

Im Unterschied zu einem Fußballstadion, wo die Zuschauer zu einer bestimmten Uhrzeit kommen und dann wieder gehen, ist ein Skibetrieb außerdem ein dynamischer Prozess und man fährt ohne vorherige Anmeldung hin. Auch deshalb sind Kontrollen von Gästezahlen kaum oder nur mit sehr viel Aufwand machbar, sagt Markus Müller von der Hohenbogenbahn. Manche Skiliftbetreiber werden dann wahrscheinlich mangels Wirtschaftlichkeit gar nicht öffnen.

💡 Hintergrund:

Im vergangenen Winter gab es zeitweilen die 15-Kilometer-Regel. Das heißt, nur Einheimische durften die Wintersportangebote ihrer Region nutzen. Tagesausflügler durften wegen Corona nicht in die Bayerwald-Landkreise. In Bayern hatten sich etliche touristisch überlaufene Kommunen mit hohen Corona-Zahlen für eine Art Einreisesperre entschieden.