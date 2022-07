Hier kann am Wochenende in der Oberpfalz gefeiert werden

Auch an diesem Wochenende gibt es in der Oberpfalz wieder verschiedene Veranstaltungen. In Regensburg findet am Neupfarrplatz von Freitag bis Sonntag das Weinfest statt. In Bad Kötzting im Landkreis Cham beginnt am Freitagabend mit dem Spielmannszug der Feuerwehr, Böllerschützen und Bieranstich das Bürgerfest. Daneben steht auch in Oberviechtach im Landkreis Schwandorf an diesem Wochenende das Bürgerfest auf dem Programm - einschließlich verkaufsoffenem Sonntag.

Kulinarisches und Kulturelles

Auf dem Festplatz in Weiden startet am Freitag das Food Truck Festival mit Gerichten aus unterschiedlichen Ländern und musikalischer Begleitung. Es endet am Sonntagabend. Im Kloster Frauenzell, einer ehemaligen Benediktiner-Abtei im Landkreis Regensburg, findet am Wochenende das Literaturfest statt - mit einem Poetry Slam, Lesungen und Schreibworkshops. Das Ensemble der Schloss-Spiele Neumarkt feiert am Freitagabend im Turnerheim Premiere mit der Komödie „George Dandin“ von Molière.