Hier gelten verschärfte Corona-Regeln in Unterfranken

Die Corona-Zahlen steigen auch in Unterfranken immer weiter an. Neben Stadt und Landkreis Schweinfurt hat nun auch der Landkreis Miltenberg den Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in vergangenen sieben Tagen überschritten. Den Grenzwert von 35 haben auch die Stadt Würzburg und die Landkreise Kitzingen und Haßberge hinter sich gelassen. In diesen unterfränkischen Regionen müssen sich die Menschen nun an verschärfte Corona-Regeln halten.

Corona-Ampel in Schweinfurt und Miltenberg rot

Im Landkreis Miltenberg sowie in Stadt und Landkreis Schweinfurt steht die Corona-Ampel aktuell auf rot. Bedeutet: Sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum dürfen sich nur noch maximal fünf Personen oder Menschen aus höchstens zwei Haushalten treffen. Das gilt auch für Feierlichkeiten wie Geburtstage und Hochzeiten. Außerdem müssen Schüler aller Jahrgangsstufen und Lehrkräfte auch während des Unterrichts eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. In der Gastronomie gilt zudem eine Sperrstunde ab 22 Uhr.

Schweinfurt und Miltenberg: Maskenpflicht und Alkoholverbot

In Stadt und Landkreis Schweinfurt müssen Menschen an stark frequentierten Orten im öffentlichen Raum eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. In Schweinfurt ist das in der Keßlergasse an Werktagen von 10 bis 18 Uhr der Fall. An allen Wochentagen zwischen 8 und 18 Uhr muss in Gerolzhofen auf dem Marktplatz, in der Marktstraße und in der Kirchgasse sowie in Werneck auf dem Balthasar-Neumann-Platz und im Bereich zwischen Hahnenhof und Würzburger Straße eine Maske getragen werden. In der Stadt Schweinfurt gilt außerdem ein Alkoholverbot zwischen 22 und 6 Uhr am Roßmarkt, auf dem Georg-Wichtermann-Platz und im Châteaudun-Park.

Auch in Miltenberg gilt eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen und Abstände nicht eingehalten werden können – etwa in Fußgängerzonen. Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf spricht von einem "diffusen Infektionsgeschehen" im Landkreis. "Es gibt nicht den einen Hotspot, es gibt nicht die eine Ursache", sagt er zur aktuellen Corona-Lage. "Wir haben viele verschiedene Quellen, viele Ansteckungswege."

Corona-Ampel in Würzburg, Kitzingen und den Haßbergen gelb

In den Landkreisen Kitzingen und Haßberge sowie in der Stadt Würzburg steht die Corona-Ampel aktuell auf gelb. Das bedeutet, dass private Feiern und Kontakte dort auf die Angehörigen zweier Haushalte oder maximal auf zehn Personen beschränkt sind. In den weiterführenden Schulen müssen Schüler und Lehrer ab der fünften Klasse auch während des Unterrichts eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Würzburger müssen zum Teil auch in der Öffentlichkeit eine Maske tragen. Zwischen 6 und 22 Uhr gilt eine Maskenpflicht an der Alten Mainbrücke und am Bahnhofsvorplatz inklusive der Grünbereiche. Zusätzlich zur Maskenpflicht verbietet die Stadt Würzburg den Konsum von Alkohol in großen Teilen der Innenstadt. Auch in den Innenstädten von Kitzingen und Volkach gelten Maskenpflicht und Alkoholverbot.

Unterschiedliche Zahlen zwischen LGL und RKI

Bereits am Wochenende hatten die Stadt Würzburg und die Landkreise Miltenberg, Kitzingen und Haßberge verschärften Corona-Maßnahmen angekündigt. Dabei sorgte für Irritationen, dass das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) Inzidenzwerte ausgab, die etwa in Kitzingen unter den Grenzwerten lagen. Das Robert-Koch-Institut hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits höhere Zahlen veröffentlicht.

Dieser Meldeverzug kommt unter anderem daher, dass das LGL nur werktags neue Zahlen veröffentlicht – also nicht an Sonntagen. Außerdem veröffentlicht das LGL seine Corona-Zahlen immer am Nachmittag, mit Stand 8 Uhr. Das RKI veröffentlicht die Zahlen häufig etwas früher. Auf die Werte des RKI hatten sich viele Landratsämter am Wochenende bezogen.