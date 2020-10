Hier gelten verschärfte Corona-Regeln in Oberfranken

+++ Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert +++

Wie überall in Bayern, steigt auch in Oberfranken die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Mit einem Inzidenzwert von 43,9 (Stand: 23.10.20) liegt Oberfranken zwar als einziger Bezirk in Bayern noch unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Einzelne Kommunen haben den Wert aber bereits überschritten. Ein Überblick: