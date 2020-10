Hier gelten verschärfte Corona-Regeln in Mittelfranken

Inzidenzwert über 50

In Städten und Landkreisen, in denen der Inzidenzwert von 50 überschritten wird, steht die Corona-Ampel im Regelfall auf Rot. Eine rote Ampel bedeutet, dass sich sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum nur noch maximal fünf Personen oder Angehörige aus höchstens zwei Haushalten treffen dürfen. Außerdem müssen Schüler aller Jahrgangsstufen und Lehrkräfte auch während des Unterrichts eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. In der Gastronomie gilt zudem eine Sperrstunde ab 22 Uhr.

Das betrifft in Mittelfranken (Stand: 22.10.20) folgende Landkreise und kreisfreie Städte:

Landkreis Fürth

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt Nürnberg

Der Landkreis Fürth geht aber einen Sonderweg: Weil sich nach Angaben des Landratsamts das Infektionsgeschehen vor allem im Bereich des Ankerzentrums abspiele, gelten weiterhin die gleichen Regeln wie bei der gelben Corona-Ampel.