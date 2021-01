Hier droht ab Montag die 15 Kilometer-Regel in Oberfranken

Den Landkreisen Bayreuth, Coburg, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels und Wunsiedel sowie den Städten Coburg und Hof droht die sogenannte "15 Kilometer-Regel". Denn ab Montag dürfen sich Personen aus Landkreisen und Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern nur noch innerhalb eines Radius von 15 Kilometern um ihre Gemeindegrenze bewegen.

Die Inzidenzwerte in den betroffenen Landkreisen liegen laut Robert Koch-Institut (Stand 10.01.2021) derzeit bei: Wunsiedel: 335,8 - Kulmbach: 321,4 - Bayreuth: 267,2 - Coburg: 259,4 - Kronach: 250,2 - Lichtenfels: 205,2. Die Inzidenzwerte in den betroffenen Städten betragen in Coburg 284,9 und in Hof 211,7

Bewegungseinschränkung und weitere Regelungen

Ausnahmen gibt es nur bei triftigen Gründen - touristische Tagesausflüge zählen nicht dazu. Das Einkaufen, der Besuch von Verwandten und Lebenspartnern sowie der Arbeitsweg sind von der Regel nicht betroffen. Außerdem sind ab Montag in ganz Bayern Treffen jenseits des eigenen Haushalts nur noch mit einer weiteren Person erlaubt. Das gilt auch für Kinder. Diese und alle weiteren geltenden Corona-Maßnahmen gelten bis zum 31. Januar 2021.

Bayernweite Übersicht beim Innenministerium

Ob der Inzidenzwert überschritten wird, geben jeweils die Landratsämter und Stadtverwaltungen bekannt. Eine bayernweite Übersicht ist ab Montag auf der Homepage des Innenministeriums zu finden. Es informiert jeden Tag über jene Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern, für die aufgrund einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Fällen pro 100.000 Einwohnern die "15-Kilometer-Regel" gilt.

Die Einschränkungen können erst wieder aufgehoben werden, sofern der Wert von 200 an mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird. Die neue Verordnung erlaubt es den zuständigen Behörden auch, touristische Tagesausflüge in den Landkreis oder die kreisfreie Stadt hinein zu verbieten.