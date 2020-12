Hier befinden sich die Impfzentren in Schwaben

Landkreis Günzburg

Im Landkreis Günzburg werden zwei Impfzentren zur Verfügung stehen. Das Zentrum in Günzburg liegt auf dem Peri-Areal, verkehrsgünstig an der B16. In Krumbach wird es im Pfarrzentrum St. Michael aufgebaut. Zudem stellt der Landkreis zwei mobile Impfteams, die in stationäre Einrichtungen wie Senioren- und Pflegeheime gehen oder Hausbesuche machen. Hermann Keller, Direktor Klinikmanagement der Kreiskliniken, freut sich über viele Mitarbeiter, die sich freiwillig gemeldet haben. Denn das zeige, "wie wichtig vielen das Thema Impfen ist, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Das sind teils Menschen, die aus dem Ruhestand zurückkommen.“

Landkreis Neu-Ulm

Für den Landkreis Neu-Ulm gibt es drei Impfzentren, und zwar in Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen. Die Impfzentren sollen laut Landkreis in Betrieb gehen, sobald die Dosen mit dem Impfstoff geliefert werden. Ein genauer Zeitpunkt sei momentan noch nicht bekannt.

In Neu-Ulm wird für den nördlichen Landkreis ein Impfzentrum auf dem Areal des Auftragsforschungsinstituts Nuvisan eingerichtet. In Weißenhorn wurde als Standort ein ehemaliger Supermarkt ausgewählt, in Illertissen ist das Impfzentrum im Gesundheitszentrum untergebracht.

Der Landkreis sieht für den Standort in Weißenhorn ab dem 15. Dezember 2020 eine grundsätzliche Betriebsbereitschaft vor. Das ehemalige Supermarkt-Gebäude gehört der Stadt Weißenhorn, dort ist auch bereits das Corona-Testzentrum des Landkreises untergebracht. Das Gebäude ist laut Landkreis groß genug, um dort auch ein Impfzentrum einrichten zu können. Für beide Zentren werde es getrennte Zugänge geben. Betreiber des Impfzentrums wird Huber Group aus Mühlhausen sein, die auch für das Testzentrum verantwortlich ist. Für das Impfzentrum in Illertissen werde ebenfalls die Huber Group die Umsetzung und den Betrieb übernehmen.

Landkreis Unterallgäu und die Stadt Memmingen

Für die Bewohner des Landkreises Unterallgäu stehen zwei Impfzentren zur Verfügung: Eines befindet sich in Bad Wörishofen in einem ehemaligen Möbelhaus im Gewerbegebiet. Die Gründe für die Auswahl des Gebäudes sind laut Landkreis seine Größe und die vorhandenen Parkplätze. Außerdem sei das Gebäude bereits vom Staat angemietet und darin eine Erstaufnahme für Flüchtlinge eingerichtet worden. Diese steht aber seit längerem leer.

Damit Bürger aus dem westlichen Landkreis nicht bis nach Bad Wörishofen fahren müssen, arbeitet der Landkreis mit der Stadt Memmingen zusammen. So sollen sich diese auch im Memminger Impfzentrum in der ehemaligen Realschule gegen das Coronavirus impfen lassen können. Betreiber des Impfzentrums ist der Malteser Hilfsdienst Memmingen. Er stellt 60 Vollzeitstellen verteilt auf 140 Mitarbeiter, die sich um Logistik, Verwaltung und die Fahrdienste kümmern. Dazu kommen noch jeweils zwei Ärzte sowie zwei medizinisch-technische Fachangestellte, die die Patienten versorgen.

Im Erdgeschoss der ehemaligen Schule sind zwei Impfstrecken mit jeweils einem Wartebereich eingerichtet, es gibt auch einen Raum für Arztgespräche, einen Impfraum sowie einen Ruheraum. Im Wartebereich wird laut Stadt ein Film zur Aufklärung über die Impfung gezeigt, der Ruheraum diene dazu, dass sich die Patienten nach der Impfung 30 Minuten unter Beobachtung ausruhen können, das sehe der Hersteller Biontec so vor. Das Impfzentrum soll sieben Tage die Woche jeweils zwischen 8 und 22 Uhr geöffnet sein.

Für Menschen, die nicht zum Impfzentrum kommen können, wird es mobile Teams geben, die zum Impfen nach Hause kommen.

Landkreis Oberallgäu und die Stadt Kempten

Die Hofgarten-Stadthalle in Immenstadt ist der Standort für das Impfzentrum im südlichen Oberallgäu. Sobald ein Impfstoff in Deutschland zugelassen und verfügbar sei, sollen demnach spezielle Impfteams hier starten können. Den Betrieb des Impfzentrums in Immenstadt übernehme die Johanniter Unfallhilfe in Kooperation mit dem Oberallgäuer Landratsamt. Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller betonte, mit der Stadthalle habe man einen zentralen Standort zur Verfügung.

Für die Bürgerinnen und Bürger des nördlichen Landkreises und der Stadt Kempten soll es mit dem Impfzentrum in der ehemaligen Artillerie-Kaserne in Kempten eine wohnortnahe Impfmöglichkeit geben. Das dortige Impfzentrum wird vom Bayerischen Rote Kreuz in Zusammenarbeit mit der Stadt Kempten sowie dem Landratsamt Oberallgäu betrieben. Neben den stationären Impfzentren wird es mobile Impfteams geben, die etwa Bewohner in Pflege- und Behinderteneinrichtungen impfen.

Landkreis Ostallgäu und die Stadt Kaufbeuren

Für das Impfzentrum des Landkreises Ostallgäu wird eine ehemalige Gewerbehalle im Norden Marktoberdorfs umgebaut. Das Impfzentrum für die Stadt Kaufbeuren soll in einem ehemaligen Lebensmittelmarkt in der Nähe von Busbahnhof und Parkhaus am Kunsthaus in der Alten Weberei eingerichtet werden.

Laut Landkreis wird der BRK Kreisverband Ostallgäu beide Impfzentren betreiben. "Mit dem Roten Kreuz haben wir einen verlässlichen und kompetenten Partner gewonnen, der auch in der Lage ist, flexibel auf die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen zu reagieren“, erkläre Landrätin Maria Rita Zinnecker und Oberbürgermeister Stefan Bosse. Bis zu 600 Impfungen sollen täglich in beiden Zentren und mit zusätzlichen mobilen Impfteams möglich sein, geplant ist laut Landkreis, dass die Zentren an sieben Tagen die Woche geöffnet sind.

Landkreis Lindau

Der Landkreis Lindau hat zwei Impfzentren: Eines davon ist in Lindau in der Turnhalle des beruflichen Schulzentrums eingerichtet, das zweite Impfzentrum in Lindenberg. Bis zum geplanten Beginn der Corona-Impfungen würden die Impfzentren in seinem Landkreis startklar sein, erklärt Landrat Elmar Stegmann. Auch mobile Impfteams gibt es, die zuallererst Personal und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen im Landkreis impfen sollen.