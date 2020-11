Hexenwahn in Eichstätt

Eichstätt, die selbsternannte Perle des Altmühltals, Idyll im Naturpark, Domstadt. Sitz der einzigen Katholischen Universität im deutschsprachigen Raum, Bischofssitz - und vor vierhundert Jahren: eine Hochburg der Hexenverfolgung.

Von rund 60.000 Opfern des Hexenwahns in ganz Europa starben 40 Prozent in den fränkischen Bistümern. In Bamberg, Würzburg, Eichstätt. Warum ausgerechnet hier? Die Historikern Franca Heinsch aus Bamberg forscht seit Jahren zu den Hexenverfolgungen in Franken.

Die Herrscher suchten Sündenböcke für die akuten Notlagen

Die Gründe für die Untaten sind vielfältig: Kriege, Krisen und die sogenannte kleine Eiszeit: "Es gab Frostnächte, die bis in den Mai hineingegangen sind, so dass die Bauern ihre Felder zwar bestellen konnten, es aber eine geringe Ernte gab, die auch zu Vorratsknappheit und Hungersnot geführt hat." Als weiterer Grund gelte auch der Dreißigjährige Krieg. Von 1618 bis 1648 wurde um die Frage gefochten, ob nun der katholische oder der protestantische Glaube der richtige sei. Die Einheit des Glaubens war gebrochen wie auch die Einheit des Reiches. In Klein-Territorien herrschen Markgrafen, Fürsten, Fürstbischöfe. Und die suchten Sündenböcke für die akuten Notlagen, erklärt Heinsch.

Hexen wurden als Strafe Gottes gesehen, die eliminiert gehören. Die erfundenen Vorwürfe lauteten: Teufelsbuhlschaft, Teufelspakt, Teufelstaufe, Hexenflug, Hexentanz, Gottesverleugnung, Gotteslästerung, Schadenzauberei, Wettermachen, Verführung anderer zu Hexerei, Tötung von Kindern. Bei vielen Menschen fielen die absurden Schuldzuweisungen auf fruchtbaren Boden.

"Brand-Bischof" für mindestens 176 Hinrichtungen verantwortlich

Wir befinden uns im Kreuzgang des Eichstätter Klosters; in der Mitte ist die Grabstelle für die Dom-Kapitulare, darum herum sind die Denkmäler für Bischöfe und Domherren. "Und da auch unser Westerstetten, außen keinerlei Bemerkungen, was für ein schlimmer Bursche das war", sagt Dr. Erich Naab. Er ist emeritierter Theologie-Professor, lehrte Dogmatik an der Katholischen Universität Eichstätt und ist Vorsitzender des Diözesangeschichtsvereins. Der "schlimme Bursche", Fürstbischof Johannes Christoph von Westerstetten, war als "Hexen-Bischof" oder"Brand-Bischof" bekannt. Warum war er so böse? "Wenn man in ein Extrem fällt, dann berührt man das andere", sagt Naab. "Der war überkatholisch und war aus Feuereifer fromm, also frömmelnd." In seiner Amtszeit von 1612 bis 1637 war von Westerstetten für die Hinrichtungen von 176 Frauen, Männern und Kindern verantwortlich. Die Dunkelziffer ist vermutlich noch höher.

Der Hexenhammer rechtfertigt die Verfolgung vor allem von Frauen

Warum waren es zu 88 Prozent Frauen, die da verfolgt wurden? - diese Frage lässt die Pädagogin und Politikwissenschaftlerin Eva Martiny nicht mehr los. "Mit Sicherheit hat es auch etwas mit dem Frauenbild der damaligen Kirche zu tun." Auf Ihrem Schreibtisch liegen die Liste mit Hunderten Namen der als Hexen Hingerichteten – und der Hexenhammer. Lateinisch: "Malleus mallificarum". 1486 vom Dominikanermönch Heinrich Kramer Institoris veröffentlicht: die Rechtfertigung für die Verfolgung vor allem von Frauen. Darin heißt es: "Was ist das Weib anders als die Feindin der Freundschaft, eine unentrinnbare Strafe, ein notwendiges Übel, eine natürliche Versuchung, ein wünschenswertes Unglück, eine häusliche Gefahr, ein ergötzlicher Schade, ein Mangel der Natur, mit schöner Farbe gemalt."

"Frauen waren im Mittelalter noch Handwerkerinnen, sie waren zum Teil sogar Zunftmeisterinnen", sagt Martiny. "Durch diese Art der Verfolgung und Betrachtung der Frau ist es tatsächlich gelungen, die Frauen in eine gesellschaftliche Randposition zu drängen."