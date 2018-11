Hexen-Mahnmal in Aschaffenburg übergeben

"Malleus Maleficarum", so lautet der Name der Skulptur. Malleus Maleficarum, also der Hexenhammer, war ein Werk zur Legitimation der Hexenverfolgung und wurde 1486 von einem Dominikanermönch verfasst.

Dunkles Kapitel der Stadtgeschichte

Die Skulptur des Bildhauers Marc Rammelmüller soll an ein dunkles Kapitel der Aschaffenburger Stadtgeschichte erinnern: Zwischen 1592 und 1629 wurden in der Region rund 320 Frauen, Männer und Kinder wegen angeblicher Hexererei hingerichtet.

"Es ist ein dunkles Kapitel der Stadt, aber es gehört zur Stadtgeschichte. Und es gehört für uns heute dazu, die Dinge aufzuarbeiten, Stellung zu nehmen. Und vor allen Dingen, wenn es ein Thema ist, das in seinen Auswirkungen etwas mit unserer Gegenwart zu tun hat: Wenn es um Ausgrenzung und Stigmatisierung geht! Die sind heute auch zu spüren und dann ist so ein Mahnmal inmitten der Stadt wichtig." Dr. Thomas Richter, Leiter der Städtischen Museen in Aschaffenburg

Standort des Mahnmals bewusst gewählt

Das Offene Schöntal, mitten in Aschaffenburg. Eine belebte Kreuzung, zwischen Bahnhof und der Stadthalle. Eher ein Durchgangsort. Genau hier wurde die auffällige Skulptur des Künstlers Marc Rammelmüller aufgestellt. Der Standort ist bewusst gewählt:

"Unter anderem gab es eine Karte von Merian. Da wird dann gerade gegenüber an dieser Kreuzung der so genannte Folterturm beschrieben: das ist die alte Stadtmauer von Aschaffenburg. Was natürlich für den heutigen Standort auch interessant ist: Wir stehen hier schräg gegenüber vom Gericht! Es geht ja bei diesem Hexenhammer auch um einen Leitfaden für die Gerichtbarkeit." Künstler Marc Rammelmüller