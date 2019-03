Heute wird auf digitales Fernsehen umgestellt

In Niederbayern und der südlichen Oberpfalz wird heute auf das digitale Fernsehen umgestellt. Beginn ist um 6 Uhr in der Früh. Bis 12 Uhr bleibt das Bild bei dann bei TV-Geräten, die über Antenne Programme empfangen, schwarz. Umgestellt werden die Sender an den Standorten Landshut, Regensburg/Hohe Linie, Hoher Bogen, Brotjacklriegel, Passau und Pfarrkirchen von DVB-T, über das jetzt die Programme gesehen werden, auf DVB-T2 HD.

Mehr Programme, bessere Qualität

Der Vorteil des neuen Standards "DVB-T2-HD" ist, dass jetzt auch über Antenne Programme in der modernsten HD-Auflösung zu empfangen sind – und es gibt mehr Programme. Der Nachteil: Viele "alte" Fernseher können das neue DVB-T2 HD nicht empfangen. Die betroffenen Fernsehnutzer wurden schon seit längerem über einen Hinweisbalken im Bildschirm auf die Umstellung aufmerksam gemacht.

Die Nutzer haben drei Möglichkeiten, damit sie zukünftig nicht nur in ein schwarzes Bild schauen. Erstens: Man kauft einen Fernseher, der die neuen Anforderungen erfüllt – also ein Gerät, das DVB-T2 HD empfangen kann. Zweitens: Man kauft sich einen Receiver, der die digitalen Programme empfangen kann - die Preisspanne bei den Empfängern liegt ungefähr zwischen 17 und 35 Euro. Drittens: Man steigt komplett auf Satellit- oder Kabelempfang um.

Zuschauer können auch überprüfen, ob ihr Gerät digitales HD-Fernsehen empfangen kann: und zwar am grünen DVB-T2-HD-Logo. Vorsichtig muss man sein, wenn man sich Geräte aus dem Ausland besorgt, also in Österreich zum Beispiel: Da klebt zwar auch ein DVB-T2-Sticker drauf, diese Geräte funktionieren aber unter Umständen mit dem deutschen DVB-T2-System nicht.

Grund: schnelles Internet

Der Grund für die Umstellung: Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, schnelles Internet über Mobilfunk in viele Regionen zu bringen. Deshalb müssen die bisherigen Frequenzen geräumt werden. Bis Mittag soll die Umstellung abgeschlossen sein. Danach sollte jeder an seinem Fernseher einen Sendersuchlauf starten.