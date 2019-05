Heute wieder Blockabfertigung: Erhebliche Rückstaus erwartet

Wegen der erneuten Blockabfertigung auf der Inntalautobahn erwartet die Verkehrspolizei Rosenheim heute mitunter erheblichen Lkw-Rückstau auf der A93 und womöglich auch auf der A8. Seit 5 Uhr morgens dürfen maximal 250 Lkw pro Stunde die Grenze passieren. Je nach Lkw-Aufkommen staut sich dann die Lkw-Schlange auf der rechten Spur zurück. Am Mittwoch hatte der Rückstau eine Länge von rund 40 Kilometern erreicht. Er reichte bis auf die A8 am Irschenberg zurück. Am Grenzübergang verzeichneten die Tiroler Behörden rund 1.300 Lkw zwischen 5 Uhr und 10 Uhr.

Tirol kündigt Blockabfertigung über die gesamte Woche an

Tirols Landeshauptmann Günther Platter bezeichnete die Blockabfertigungen an der Grenze zu Bayern als "unverzichbar" und kündigte weitere an. Mitunter sollen diese auch bis in den Vormittag hinein andauern. Eine Aneinanderreihung von Blockabfertigungen, wie in dieser Woche, soll es auch in den kommenden Wochen geben, an Pfingsten von Dienstag bis Donnerstag. Rund um Fronleichnam am 20. Juni soll in der ganzen Woche der Lkw-Verkehr dosiert werden.