Heute vor 20 Jahren: NSU-Mord an Abdurrahim Özüdoğru

"Abdurrahim Özüdoğru wurde hier, heute vor 20 Jahren ermordet." Mit diesen Worten eröffnete Alev Bahadir vom Verein "Junge Stimme" die Gedenkveranstaltung an das Opfer des sogenannten "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU). Abdurrahim Özüdoğru ist einer von drei Menschen, die der NSU in Nürnberg umbrachte.

80 Menschen gedenken dem Opfer rechten Terrorismus

"Kein Vergessen" forderten dabei die Organisatoren von den Vereinen "Junge Stimme" und "Das Schweigen durchbrechen". "Wir sind heute hier, weil wir einstehen gegen Rassismus und rechten Terror", führt die Leiterin der Kundgebung Alev Bahadir ihre Ansprache vor den etwa 80 anwesenden Menschen fort.

Sie alle haben sich an diesem 13. Juni an der Ecke Gyulaer Straße und Siemensstraße in der Nürnberger Südstadt versammelt, um Abdurrahim Özüdoğru zu gedenken. Mit zwei Schüssen in den Kopf wurde er erschossen. Danach fotografierten ihn die Mörder. In dem Bekennervideo der Rechtsterroristen wurde das Bild von Özüdoğru dann eingeblendet.