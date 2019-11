Heute vor 10 Jahren: Aus für Quelle

Insgesamt hatten die rund 10.000 Gläubiger des Arcandor-Tochterunternehmens Forderungen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro angemeldet. Dazu gehörten neben Lieferanten auch Quelle-Beschäftigte und Dienstleister. Tausende Gläubiger blieben auf ihren Forderungen sitzen, es waren Ausfälle in Milliardenhöhe zu beklagen.

Eine der größten Pleiten der Wirtschaftsgeschichte

Die Insolvenz von Arcandor, zu dem auch der Quelle-Konzern gehörte, gilt als eine der größten Pleiten in der Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Anfang 2009 wurde deutlich, dass der Arcandor-Konzern in echten Schwierigkeiten steckt, die Forderung nach einer Staatsbürgschaft wurde laut. 650 Millionen Euro aus Steuergeldern sollten Arcandor retten. Doch als die Bundesregierung im Juni 2009 den Antrag des Unternehmens auf Hilfen aus dem sogenannten "Deutschlandfonds" ablehnt, gab es für die Manager nur noch den Schritt zum Insolvenzgericht.

Neues Leben auf dem Quelle-Areal

Nach jahrelangem Leerstand soll auf das ehemalige Quelle-Gelände im Westen Nürnbergs jetzt wieder Leben einziehen. Einem Beschluss des Stadtrats zufolge wird die Stadt einen Großteil der Flächen von Europas einst größtem Versandhändler anmieten und darin ein Ämterzentrum errichten. Auf rund 40 000 Quadratmetern sollen das Jugendamt, das Sozialamt, die Ausländerbehörde und die IT-Serviceeinheit der Stadtverwaltung einziehen. Die Gerchgroup AG plant auf dem ehemaligen Quelle-Areal einen Mix aus Ämtern, Gastronomie und Wohnquartieren einzurichten und so einen fast neuen Stadtteil zu etablieren.

"The Q"

Aus dem Quelle-Areal soll dann "The Q" werden. Das Quelle-Gelände zählt als die zweitgrößte leerstehende Industriebrache in Deutschland, nach Berlin-Tempelhof. Das ehemalige Quelle Hauptverwaltungsgebäude in Fürth hat inzwischen ebenso einen Nachmieter gefunden. Das Landesamt für Statistik ist hier untergekommen. In dem Jugendstilgebäude entstanden über 500 Arbeitsplätze.