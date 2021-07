Heute Urteil: Plante Neonazi-Frau Anschläge auf Politiker?

Seit Ende April dieses Jahres muss sich Susanne G. unter anderem wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor dem Oberlandesgericht in München verantworten. Im Laufe des heutigen Freitags wird das Urteil erwartet.

Am vergangenen Prozesstag forderte die Bundesanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Die Anwälte der beiden Lokalpolitiker, die sie bedroht haben soll und die als Nebenkläger in dem Verfahren auftreten, forderten acht Jahre Haft. Die Verteidigung der Heilpraktikerin plädierte für eine Verurteilung zu 60 Tagessätzen wegen des Besitzes einer verbotenen Waffe. Wegen der anderen Vorwürfen sei sie aber freizusprechen, forderten die Anwälte. Die Angeklagte selbst hat die ihr vorgeworfenen Taten bestritten. In einer schriftlichen Erklärung bezeichnete sich die 55-jährige Heilpraktikerin als Opfer von Polizeigewalt.

Was wird der Frau aus Franken vorgeworfen?

Susanne G. aus dem Landkreis Nürnberger Land ist seit Jahren fest in die bayerische Neonazi-Szene eingebunden. Die 55-Jährige soll sich Benzin, Gaskartuschen, Feuerwerkskörper, Zündschnüre und weitere Materialien beschafft haben. Es sind Bauteile für Brandsätze. Wie man damit umgeht, das soll G. Ermittlern zufolge im Internet recherchiert haben. Was sie damit vorhatte, wurde in den vergangenen Monaten vor dem zuständigen Oberlandesgericht in München verhandelt.

Morddrohungen per Postkarte

Die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden zeichnen ein schockierendes Bild von den mutmaßlichen Plänen der Angeklagten. Sie soll Kommunalpolitiker, Polizeibeamte und einen Moscheeverein ausgespäht und Todesdrohungen verschickt haben. Dem Landrat des Landkreises Nürnberger Land, Armin Kroder (FW), beispielsweise soll sie ein Briefkuvert mit dem Text "Armin Kroder, Juden- und Ausländerfreund, erschossen auf der Terrasse. Wir kriegen euch alle!" geschickt haben. Eine Anspielung auf den Mord an CDU-Politiker Lübcke, der 2019 in Hessen auf seiner eigenen Terrasse von einem Neonazi erschossen wurde.

Auch telefonisch wurde die Familie des Landrats bedroht. Zudem soll die Neonazi-Aktivistin den Schnaittacher Bürgermeister Frank Pitterlein (CSU) bedroht haben. Sowohl Pitterlein als auch Kroder erhielten im März des vergangenen Jahres Gutscheinkarten, denen jeweils eine Patrone beigelegt war. Auf der Karte stand "Letzte Warnung!". Auch Pittlerleins Familie wurde durch Drohanrufe belästigt und eingeschüchtert.

Kontakte zu NSU-Helfern

In den vorherigen Prozesstagen wurde auch deutlich, wie sehr Susanne G. in die bundesdeutsche Neonazi-Szene involviert war. So hat sie Kontakt zu Ralf Wohlleben und André E. aufgenommen. Beide wurden als Helfer der rechtsextremen NSU-Terrorzelle im Juli 2018 verurteilt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Während die beiden in Haft saßen, hat die Heilpraktikerin Briefe mit beiden ausgetauscht. Auch persönliche Treffen fanden statt, wie Fotos im Prozess belegten. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler neben einer Hakenkreuzfahne auch Bilder auf dem Smartphone von Susanne G., die Wohlleben und André E. zeigen.

Susanne G. aktiv in der Neonazi-Szene

BR-Recherchen zeigten schon bei ihrer Verhaftung im vergangenen Jahr, dass die 55-Jährige fest in die bayerische Neonazi-Szene eingebunden ist. Die Heilpraktikerin nahm regelmäßig an Aufmärschen der bundesweit agierenden Neonazi-Kleinpartei "Der dritte Weg" teil, unter anderem in Nürnberg, Bamberg, Wunsiedel und Chemnitz. Zudem übernahm sie auch Ordner-Tätigkeiten bei Demonstrationen.

Auch zu Klaus Armstroff, dem Bundesvorsitzenden der Kleinpartei, hatte die Fränkin offenbar ein sehr gutes Verhältnis. Dieser schrieb nach einer ersten Hausdurchsuchung im März 2020 einen Brief an die 55-Jährige "liebe Susanne", in der er sie bat, die Partei aus taktischen Gründen zu verlassen. Der Kontakt der beiden riss allerdings auch nach dem Austritt aus der Partei nicht ab. So fuhren beide nach einem Aufmarsch der Szene zum Schießtraining ins benachbarte Tschechien. Übernachtet haben sie in einem Doppelzimmer.

Rechtsextreme unterstützen Angeklagte

Wegen eines Briefwechsels mit Susanne G. muss sich zudem ein fränkischer Neonazi demnächst in Salzburg wegen "Wiederbetätigung im nationalsozialistischen Sinn" vor Gericht verantworten, berichten die Salzburger Nachrichten. Demnach schrieb der 35-Jährige aus dem Raum Nürnberg einen Brief aus dem Urlaub an Susanne G. – Inhalt: "Wir sehen uns wieder. Herzliche Grüße aus der Ostmark. One for all – all for one".

Susanne G. scheint also auch trotz des taktischen Ausstiegs aus der Neonazi-Partei "Der dritte Weg" weiterhin fest auf die Unterstützung aus der rechtsextremen Szene zählen zu können. Das untermauern auch regelmäßige Besuche von Neonazis bei den Prozessen.