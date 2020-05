"Güllemord"-Prozess: Heute kommt das Urteil

Der Landwirt soll im September 2018 seine Frau zuerst niedergeschlagen und dann mit Gülle übergossen haben, woran die 51-Jährige erstickt ist. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von 13 Jahren und sechs Monaten wegen Totschlags. Die drei Anwälte des Landwirts plädieren auf Freispruch. Sie gehen von einem Unfall aus, nachdem die Bäuerin in die Güllegrube gestiegen sei.

Der Landwirt beteuert seine Unschuld

Am letzten Verhandlungstag am vergangenen Freitag sagte der angeklagte Landwirt, er sitze seit 20 Monaten unschuldig in U-Haft. Mehrmals wiederholte der 55-Jährige, dass er seine Frau nicht umgebracht habe. Die Ehe mag zwar schlecht gewesen sein, aber deshalb bringe er seine Frau nicht um. Verteidiger Nico Werning sagte, das Gericht laufe Gefahr ein "krasses Fehlurteil" zu fällen, sollte sein Mandant verurteilt werden.

Verbrechen oder Unfall? Es gibt keine Zeugen

Wie das Gericht entscheiden wird, scheint vollkommen offen. Es gibt keine Zeugen, die eindeutige Aussagen zum Ablauf des Geschehens auf dem Hof mitten im Dorf treffen können. Verschiedene Gutachter schließen weder Verbrechen noch Unfall aus. Die Bäuerin war neben der Güllegrube gefunden worden, ihre Beine hingen in die Öffnung der Grube. Sie war am ganzen Körper mit Gülle verschmiert. Auch in ihrer Lunge fanden sich Gülle-Rückstände.