Heute Nacht Polarlichter über Bayern möglich

In der Nacht zum Montag könnten in Deutschland Polarlichter zu sehen sein. Die US-Atmosphärenbehörde Noaa meldet, dass die Sonne eine Wolke geladener Teilchen in Richtung Erde geschleudert hat, die dieses Phänomen auslösen könnte.

In Bayern nur bei Auflockerung zu sehen

"Tatsächlich sind die Polarlichtwahrscheinlichkeiten für die kommende Nacht sehr hoch, auch auf mittleren Breiten, also bis in den Alpenraum", sagte Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Genaue Vorhersagen seien aber wie immer schwer zu treffen.

Die besten Aussichten für einen Blick auf das mögliche Himmelsschauspiel gebe es in der Mitte Deutschlands und in der Nordwesthälfte - von Nordrhein-Westfalen Richtung Nordsee und Ostsee, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

In Bayern erwartet der DWD in der Nacht starke Bewölkung und gebietsweise schauerartiger Regen. Auch Gewitter sind möglich. Dazwischen könnte der Himmel aber auch immer wieder mal auflockern.

Sonnenaktivität verläuft in Zyklen

Die bunten Himmelslichter können entstehen, wenn Massenauswürfe der Sonne, also riesige Wolken aus geladenen Teilchen, auf das Magnetfeld der Erde treffen.

Der Einschlag des aktuellen Massenauswurfs "könnte einen schweren geomagnetischen Sturm der Kategorie G4 auslösen, mit Polarlichtern, die über Europa und vielen US-Bundesstaaten sichtbar sein könnten", berichtete der private Weltraumwetterdienst Spaceweather.com. "Dieses Ereignis wird zwar nicht so stark sein wie der berühmte Sturm im Mai 2024, könnte jedoch zu den bedeutenderen Ereignissen des aktuellen Sonnenzyklus 25 gehören, falls sich tatsächlich ein schwerer Sturm entwickelt."

Die in großen Teilen Deutschlands sichtbaren Polarlichter im Mai 2024 wurden von einem Sturm der Kategorie G5 ausgelöst, der höchsten Kategorie.

Der Wechsel zwischen starker und schwacher Sonnenaktivität verläuft in Zyklen von rund elf Jahren. Der aktuelle Zyklus befindet sich gerade in seiner maximalen Phase, die ein paar Jahre dauern kann und in der es stets relativ viele Sonneneruptionen gibt.

Mit Informationen von dpa