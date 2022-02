Heute keine Schulausfälle mehr - nächstes Sturmtief steht bevor

Sturmtief "Ylenia" ist über Bayern hinweggefegt und hat für umgestürzte Bäume, gesperrte Straßen und Zugstrecken gesorgt. Heute fällt in Bayern nirgends mehr die Schule aus. Doch schon am Abend wird von Norden her das nächste Sturmtief erwartet.