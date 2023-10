Heute ist Wahl: Wen wählen die Oberpfälzer in den Landtag?

Kann Füracker gutes Ergebnis von 2018 verteidigen?

Im Stimmkreis Neumarkt in der Oberpfalz will Bayerns Finanzminister Albert Füracker sein gutes Ergebnis von 2018 wiederholen. Der CSU-Politiker erhielt damals 50,3 Prozent der Erststimmen und distanzierte seine Mitbewerber damit deutlich. In diesem Jahr sieht sich der 55-Jährige einer ganzen Reihe deutlich jüngerer Herausforderer und Herausforderinnen gegenüber.

Mit Harald Schwartz aus Kümmersbruck, Gerhard Hopp aus Runding und Alexander Flierl aus Oberviechtach treten in den Stimmkreisen Amberg-Sulzbach, Cham und Schwandorf die drei amtierenden Direktmandatsträger der CSU auch dieses Jahr wieder an.

Abgeordneten-Triell in der Nordoberpfalz

In den Stimmkreisen Tirschenreuth und Weiden stehen jeweils drei amtierende Landtagsabgeordnete auf den Stimmzetteln. In Tirschenreuth versucht der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU im Landtag, Tobias Reiß aus Brand, sein Direktmandat zu verteidigen. 2018 hatte er 47,4 Prozent der Stimmen erhalten und damit Bernhard Schmidt von den Freien Wählern (14,6 Prozent) deutlich distanziert. Schmidt tritt auch jetzt wieder an. Außerdem stehen im dünnbesiedeltsten Stimmkreis Bayerns die Landtagsabordneten Anna Schwamberger (Bündnis 90/Die Grünen) und Stefan Löw (AfD) zur Wahl sowie sechs weitere Kandidaten.

Vier Listen-"Einser" wollen Weidener Direktmandat

Im Stimmkreis Weiden will Stephan Oetzinger (CSU) aus Mantel sein Direktmandat verteidigen. Ihn fordern für die SPD Nicole Bäumler, Laura Weber (Bündnis 90/Die Grünen), Roland Magerl (AfD) und Christoph Skutella (FDP) heraus. Die letzten beiden sitzen wie Oetzinger seit 2018 ebenfalls im Landtag.

Auch Mitglieder der Bezirkstage werden gewählt

Wie bei der Landtagswahl üblich werden parallel dazu auch die Mitglieder der Bezirkstage in den sieben bayerischen Bezirken gewählt; das Wahlsystem der Bezirkswahlen entspricht im Wesentlichen dem der Landtagswahlen.