Heute fällt das Urteil im Fall Maria Baumer

Finale im Prozess um den Tod der jungen Oberpfälzerin Maria Baumer: Im Mordprozess gegen Baumers Verlobten soll am Nachmittag am Landgericht Regensburg das Urteil verkündet werden. Das Gericht muss entscheiden, ob Maria Baumer 2012 von ihrem damaligen Verlobten ermordet wurde oder nicht.

Kurz vor Ende des Prozesses hat der Angeklagte sein Schweigen gebrochen. Er räumte ein, die tote Maria Baumer an Pfingsten 2012 im Wald vergraben zu haben. Aus Panik, weil sie angeblich an Tabletten gestorben sei, die er an seiner Arbeitsstelle am Regensburger Bezirksklinikum gestohlen hatte. Einen Mord bestritt er in seiner Erklärung.

Viele belastende Indizien

Gegen die Version des Angeklagten sprechen zahlreiche belastende Indizien, die die Verteidigung im Prozess nicht komplett entkräften konnte. So müssen die Richter und Schöffen des Schwurgerichts nun entscheiden: Glauben Sie dem Angeklagten, dass Maria Baumer den tödlichen Medikamentenmix aus Versehen selbst eingenommen hat, oder war es ein bereits mehrere Tage zuvor geplanter heimtückischer Mord.

Maria Baumer stammte aus der kleinen Ortschaft Muschenried im Landkreis Schwandorf. Mit dem Urteil, geht für die Angehörigen ein belastender Prozess zu Ende. Sie hoffen, acht Jahre nach dem Tod ihrer Tochter und Schwester endlich Gewissheit zu bekommen, was 2012 wirklich passiert ist.

Verteidigung fordert Freispruch

Während die Verteidigung in ihrem Plädoyer einen Freispruch für den Angeklagten forderte, schlossen sich die Angehörigen als Nebenkläger der Staatsanwaltschaft an. Diese forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Dadurch wäre bei einer Verurteilung eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren nicht möglich. Das Schwurgericht des Landgerichts Regensburg will das Urteil um 15 Uhr verkünden.