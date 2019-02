Heute Eröffnung: Das neue BR-Studio in Deggendorf

Schneebruch im Bayerischen Wald, eine Demo in Deggendorf, ein Bankraub im Kreis Landshut, Tiger-Babys im Straubinger Tierpark oder ein großer Gerichtsprozess in Passau - in Zukunft kommen die Niederbayern-Nachrichten aus dem BR-Studio in Deggendorf. Damit weitet der Bayerische Rundfunk seine Berichterstattung aus den Regionen aus.

Aus der Region für ganz Bayern

Neben den beiden Korrespondenten Harald Mitterer und Christian Riedl, die schon seit vielen Jahren aus der Region für den BR berichten, versorgen nun auch vier trimediale BR-Journalisten im Schichtbetrieb alle Programme des bayerischen Rundfunks: Radio, Fernsehen, Online. Nach dem Motto: Aus der Region für ganz Bayern.