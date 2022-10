Heuer ist ein gutes Pilzjahr - Was Sammler wissen müssen

Es ist eine Mischung aus Entspannung, dem Trieb des Sammlers und Jägers, dem Genießen der Natur und einer Explosion für die Nase – und dann den Gaumen. Die Pilzsammler zieht es wieder in die Wälder, und diese Saison bietet reiche Beute. Mischwälder werden dabei von den Pilzjägern bevorzugt.

Regeln für Sammler

Es ist gesetzlich erlaubt, dass Pilze gesammelt werden, aber nur in geringen Mengen und nur für den eigenen Bedarf. Die zuständige Naturschutzbehörde erlaubt in der Regel das Sammeln von einem Kilo pro Person.

In Naturschutzgebieten, Bannwäldern und in Nationalparks dürfen keine Pilze gesammelt werden. Als streng geschützt gelten unter anderem Kaiserling, Schaf-Porling, Bronze-Röhrling, Echter Königs-Röhrling, Trüffel, Saftlinge und März-Schneckling. Sie dürfen nicht gesammelt werden.

Viele Pilze immer noch radioaktiv belastet

Auch nach mehr als drei Jahrzehnten werden nach Auskunft der Deutschen Gesellschaft für Mykologie in einigen Pilzarten erhöhte Aktivitäten von Cäsium festgestellt. Messungen der Radioaktivität von Pilzen werden in Bayern vom unabhängigen Umweltinstitut München e.V. und vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) in Augsburg vorgenommen, deren Messergebnisse im Internet abrufbar sind.

Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hat in seinem neuesten Pilzbericht darauf hingewiesen, dass Pilze nach wie vor mit Cäsium-137-Isotopen kontaminiert seien, die hauptsächlich vom Reaktorunfall in Tschernobyl im April 1986 stammen. Besonders belastet sind laut dem Bundesamt unter anderem Semmelstoppelpilze, Rotbraune Semmelstoppelpilze, Maronenröhrlinge und Trompetenpfifferlinge.

Voraussetzung fürs Sammeln: Kenntnis der Pilze

Eines der edelsten Sammlerexemplare ist der Steinpilz. Er bevorzugt nitrathaltige Böden und ist oft in der Nähe von Eichen, Fichten und Kiefern zu finden. Die Steinpilze haben einen Wassergehalt von 90 Prozent und enthalten zudem Vitamin E und D sowie Mineralstoffe. Verwechselt werden kann er mit dem Maronenröhrling, der sich in der Farbe leicht unterscheidet. Doch auch er ist genießbar. Anders sieht es mit dem Gallenröhrling aus: Schon kleine Stücke von ihm verderben ein komplettes Pilzgericht, denn er schmeckt extrem bitter.

Die Deutsche Gesellschaft für Mykologie (DGfM) warnt nachdrücklich: "Sammeln Sie nur Pilze, die Sie sicher kennen. Erst, wenn Sie sich nach wiederholter Bestimmung der Kenntnis sicher sind, denken Sie an die Bratpfanne."

Pilz-Apps nicht zuverlässig

Auch wenn Apps viele neue Möglichkeiten bieten, so sollte sich der Pilzsammler eher nicht darauf verlassen. Experten warnen sogar vor Pilz-Apps. Mit einem Foto sei es schwer, einen Pilz wirklich zu bestimmen, heißt es auch von der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft. Pilze müsse man sehen, riechen und könne sie nur durch ihre vielen einzelnen Merkmale beurteilen. Viele Giftpilze sähen gewöhnlichen Speisepilzen zum Verwechseln ähnlich. Bereits vor zwei Jahren hat das Schweizer Fernsehen sieben Pilz-Apps getestet und kam zum Ergebnis, dass fünf bei giftigen Pilzen angezeigt hätten, dass sie essbar seien.

Wenige Pilzberater und -sachverständige

Auf der Liste der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft sind Pilzberater und –sachverständige registriert. Doch die Liste ist nicht lang. Ursula Hirschmann von der Naturhistorischen Gesellschaft in Nürnberg ist eine von wenigen Pilzsachverständigen, die bei Vergiftungen in Mittel- oder Oberfranken angerufen werden, um den Kliniken bei der Analyse zu helfen. Sie sind aber auch für Pilzsammler und ihre gesammelten Exemplare da, um sie zu beurteilen.

Ansonsten sollten sich vor allem Anfänger einer Pilzwanderung mit erfahrenen Beratern anschließen. Sie werden von Volkshochschulen, der Mykologischen Gesellschaften oder beispielsweise dem LBV angeboten.

Pilzvergiftung kann tödlich enden

Typische Anzeichen für eine Pilzvergiftung sind heftiges Erbrechen, Durchfall, auch Fieber, krampfhafte Blähungen und Herz-Kreislaufbeschwerden. Sie können wenige Stunden nach dem Verzehr oder auch erst 72 Stunden später auftreten. Eine Pilzvergiftung kann je nach Art und Menge bis zum Tod führen. Die meisten Vergiftungen kommen durch den Knollenblätterpilz. Schon die Einnahme kleinster Mengen ist gefährlich.

Pilze lang genug garen, in Maßen genießen

Einige Pilze lassen sich roh essen wie beispielsweise Champignons, andere müssen erhitzt werden, um bestimmte Stoffe abzutöten. Deshalb sollte die Garzeit mindestens 15 Minuten betragen. Wichtig ist auch eine richtige, kühle Lagerung und ein schneller Verzehr der gesammelten Pilze. Zerfressene oder matschige Pilze sollten nicht gesammelt werden. Drückt man fest auf den Pilz und der Fingerabdruck bleibt darauf zu sehen, ist der Pilz zu alt.

Und nicht umsonst wird der Sammler oft mit Korb abgebildet: Der Transport darin ist zu empfehlen. Niemals Pilze in Plastiktüten geben. Und auch wenn sie noch so gut sind, der Genießer sollte Pilze generell in Maßen essen, denn sie sind schwer verdaulich.

Pilze trocknen für den Winter

Wer Pilze trocknen will, der kann das an der Luft oder im Backofen tun. Wichtig ist dabei, dass die Pilze vorher gesäubert wurden mit einem Tuch oder noch besser mit einer Bürste. Nicht unter laufendem Wasser waschen, denn dann saugen sich die Pilze damit voll und verlieren ihr Aroma. Frische Pilze in dünne Scheiben schneiden und im Backofen bei 40 Grad Umluft trocknen. Einige empfehlen, dabei die Tür des Backofens etwas offen zu lassen (Holzlöffel einklemmen). Pilzsammler können ihre Beute aber auch mit Nadel und Bindfäden mit genug Abstand aufziehen und zum Trocknen aufhängen.