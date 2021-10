Heuballenbrand in Miltenberg: Feuerwehrmann freigesprochen

Das Amtsgericht Aschaffenburg hat einen 21-jährigen Feuerwehrmann freigesprochen. Der Vorwurf lautete Brandstiftung. Im September vergangenen Jahres soll er in Miltenberg 1.000 Heu- und Strohballen in Brand gesteckt haben. Das konnte ihm laut einem Gerichtssprecher aber nicht nachgewiesen werden. Wie der Sprecher dem Bayerischen Rundfunk am Donnerstag mitteilte, haben die Zeugen der Anklage widersprüchlich ausgesagt oder die Aussage verweigert.

Zeugen widersprechen sich gegenseitig

Der Prozess fand vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Aschaffenburg statt. Dem Gerichtssprecher zufolge stützte sich die Anklage im Wesentlichen auf die Aussage von drei Belastungszeugen, die polizeilich vernommen worden waren. Diese sagten in der Verhandlung jedoch so widersprüchlich aus, dass ein Tatnachweis nicht zu führen war. Eine Zeugin konnte sich außerdem auf ein Aussageverweigerungsrecht berufen. Die Zeugen waren nicht in der Lage, sich an die konkreten Umstände des Tatabends zu erinnern und Fragen präzise zu beantworten. Daher konnte eine Verurteilung auf die Aussage dieser Zeugen nicht gestützt werden.

1.000 Stroh- und Heuballen in Brand geraten

Ende September 2020 waren in Miltenberg rund 1.000 Stroh- und Heuballen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Brand geraten. 25 Jungrinder sind daraufhin ausgebüxt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden belief sich auf etwa 40.000 Euro. Im Oktober 2020 geriet der damals 20-Jährige unter Tatverdacht. Er kam in Untersuchungshaft.