22.09.2019, 15:34 Uhr

Heuballen-Brand bei Gessertshausen – Verdacht auf Brandstiftung

In einer Lagerhalle mit 300 Heuballen in Gessertshausen ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Es gab bereits mehrere ähnliche Fälle in der Umgebung. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.