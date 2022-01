Hetzner Online: Pläne für Serverpark bei Ellingen

Der Wind pfeift über das Hochplateau oberhalb der kleinen Stadt Ellingen. Die Mitglieder des städtischen Bauausschusses stehen am Rande eines Ackers auf dem Jura. Sie schauen sich die riesigen Flächen an, auf denen derzeit noch Hopfen und Mais angebaut werden. Die Stadt in der Nähe von Weißenburg ist durch seine Residenz bekannt, ein mächtiges Barockschloss. Auf der Hochebene außer Sichtweite könnten riesige Hallen gebaut werden, in denen hunderttausende Computer rund um die Uhr für Internetbetrieb sorgen.

Erste Verhandlungen mit Unternehmen

Dafür laufen erste Verhandlungen mit dem Gunzenhausener Internetunternehmen Hetzner Online, sagte Bürgermeister Matthias Obernöder (CSU) zu BR24. Ein erster Vorentwurf liege den Stadträten vor, allerdings ist er noch nicht öffentlich. "Ich würde mich freuen und halte das für eine gute Chance", so Obernöder. In den nächsten Wochen sollen die Pläne konkretisiert werden. Dann werde die Öffentlichkeit eingebunden, so Obernöder. "Wir sind erst ganz am Anfang." Hetzner Online betreibt bereits große Serverparks in Nürnberg, im Vogtland, in Finnland und seit November 2021 auch in den USA. Den nächsten will das Unternehmen in der Nähe des Stammsitzes Gunzenhausen bauen. "Wir wollen die Gewerbesteuer lieber hier zahlen", so Unternehmenschef Martin Hetzner. Es könnten mehrere Millionen Euro pro Jahr anfallen.

Riesige Hallen mit hunderttausenden Computern

Nach und nach würden mehrere Hallen von 180 Metern Länge entstehen, das Unternehmen würde insgesamt einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag investieren. In diesen langen Riegeln würden hunderttausende Computer Cloud-Speicherplatz bereitstellen und dafür sorgen, dass Internetseiten funktionieren. Hetzner Online sucht dafür insgesamt 50 Hektar Fläche in der Region. 15 Hektar ebenes Gelände sind für die Internetfabriken vorgesehen, das sind mehr als zehn Fußballfelder. Eine 110 kV-Hochspannungsleitung verläuft über den Äckern. Sie wäre eine Möglichkeit, die Rechenzentren mit Strom zu versorgen, so Hetzner Online.

Solaranlagen sollen Strom vor Ort produzieren

Das Karlshof-Gelände habe ein Landwirt vor vielen Jahren an die Stadt verkauft, weil er ins Ausland ging, erzählt ein Ellinger Bürger. Es führt an der im Tal verlaufenden Bundesstraße 2 entlang bis hinauf auf die Hochebene. Das Unternehmen will auf 35 Hektar Solaranlagen bauen, um einen Teil des großen Strombedarfs vor Ort zu produzieren. Die Rechenzentren brauchen Unternehmensangaben zufolge enorme Mengen an Strom, weil hunderttausende Computer rund um die Uhr laufen.

Pläne für Gunzenhausen gescheitert

Ein erster Versuch, ein passendes Grundstück bei Gunzenhausen zu kaufen, war im vergangenen Sommer gescheitert. Nicht alle 23 Einzeleigentümer der Fläche hatten ihren Anteil hergeben wollen. Die Ackerfläche bei Ellingen befindet sich im Besitz der Stadt. Mehrere Bürgermeister haben sich schon bemüht, auf dem Karlshof-Areal etwas zu bauen. Pläne für einen Golfplatz und einen Freizeitpark waren in der Vergangenheit gescheitert. Die Anwohner eines Neubaugebietes dürften von den Plänen für die Internetfabrik in ihrer Nähe wenig begeistert sein. Hetzner Online beschäftigt mehr als 400 Mitarbeitende, davon rund 120 in Verwaltung und Entwicklung in Gunzenhausen.