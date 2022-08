Hetze im Netz: Querdenker vom Amtsgericht Weiden verurteilt

Weil er Morddrohungen, Hass und Hetzkommentare in einer Facebook-Gruppe nicht gelöscht hatte, ist ein 63-jähriger Mann vom Amtsgericht Weiden zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten verurteilt worden. Zudem muss der stadtbekannte Querdenker 1.200 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.

Anklage: Beihilfe zur Aufforderung von Straftaten

Der Mann hatte Hasskommentare und Morddrohungen gegen Politiker, Polizei und geflüchtete Menschen in seiner Facebook-Gruppe "Der grüne Schrei" nicht gelöscht. Die Anklage sprach von Beihilfe zu öffentlicher Aufforderung von Straftaten in 34 Fällen. Davon in 17 Fällen mit Beihilfe zur Volksverhetzung, so Josef Hartwig, stellvertretender Pressesprecher des Gerichts zum BR.

Bekannter Name in Querdenker-Szene

Der 63-jährige Mann ist in der Gegend bekannt, er hatte sich in den letzten Jahren als Querdenker und Organisator von Anti-Corona Demonstrationen einen Namen gemacht. In seiner Facebook-Gruppe waren zuletzt 4.500 Menschen angemeldet, der Mann agierte als Hauptadministrator. Der 63-Jährige aus Eslarn im Landkreis Neustadt an der Waldnaab räumte in der Verhandlung sein Versäumnis ein, so der Gerichtssprecher weiter.

Verurteilter verbreitete auch Verschwörungsmythen

Die Gruppe bestand zwischen 2019 und 2021 und wurde im Juli vergangenen Jahres komplett gelöscht. Der verurteilte Querdenker war einst CSU-Mitglied, ist aus der Partei ausgetreten und hat dann in der Querdenker-Szene Verschwörungsmythen verbreitet. Angezeigt wurde er vom Sprecher des "Oberpfälzer Bündnis für Toleranz und Menschenrechte". Die Verfasser der Kommentare sollen ebenfalls strafrechtlich verfolgt werden, heißt es weiter.