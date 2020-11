Hetze gegen Oberbürgermeister in Ramerberg - Polizei ermittelt

Sie klemmen hinter Auto-Scheibenwischern oder hängen an Zäunen in der Gemeinde Ramerberg im Landkreis Rosenheim. Nun ermittelt die Wasserburger Polizei wegen politisch motivierter Schmähschriften. Betroffen sind der Bürgermeister, aber auch seine Stellvertreter. Die Wasserburger Polizei hat die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Schmähschriften im Briefkasten und öffentlich ausgehängt

Dem Bürgermeister von Ramerberg Manfred Reithmeier - von den Unabhängigen Wählern Ramerberg - reicht es. Die Schreiben seien bereits im Wahlkampf im Februar aufgetaucht, dann immer wieder mal und zuletzt vor zwei Wochen, vor allem im Ortsteil Zellereit, öffentlich ausgehängt oder an Privathaushalte verschickt. Darin sei unter anderem zu lesen, der Bürgermeister und sein Stellvertreter könnten sich bald den Fußballplatz von unten anschauen.

Tatsächlich sorgt die geplante Verlegung des Sportplatzes in der kleinen Gemeinde mit 1.400 Einwohnern schon seit Monaten für Unruhe.

Polizei ermittelt

Der Bürgermeister will sich die Schmähbriefe nun nicht länger gefallen lassen. Die Wasserburger Polizei hat vier Schreiben an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, da die Inhalte und das Verwenden eines Fotos des Bürgermeisters strafbar seien. Außerdem sei es untersagt, Druckwerke ohne Impressum herauszugeben, so die Polizei.