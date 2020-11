Hetze gegen Grundstückseigentümer: Funkmasten-Streit eskaliert

Verleumdungen, Drohungen und Hetze

Beim sachlichen Austausch von Argumenten blieb es nicht. Der Streit lief völlig aus dem Ruder. Anwohner, die ihre Grundstücke an den Mobilfunkbetreiber verpachten wollen, werden angefeindet, bekommen Drohbriefe und E-Mails mit üblen Inhalten wie zum Beispiel: "Ihr könnte Euch alle nicht mehr im Dorf blicken lassen. Wir wollen euch nicht mehr sehen. Die Menschen sind erschüttert, zu was Ihr für ein bisschen Geld fähig seid." Betroffene Landwirte werden eingeschüchtert, Mobbing und Hetze auch im Netz, auf aufgehängten Bettlaken und Holztafeln. Auf einer steht: "5G erzeugt Krebs - Geldgier eines Bauern ist für uns tödlich."

Mittlerweile ermitteln auch Polizei und Staatsanwaltschaft. Für Oberstaatsanwalt Walter Feiler ist Waldkirchen kein Einzelfall: "Es gibt bei allen neuen Technologien - wie in diesem Fall 5G-Standard - immer Leute, die gesundheitliche Bedenken habe und sich mit Mitteln wehren, die über den gesellschaftlichen Konsens hinausgehen."

Bürgermeister: "Streit bringt nichts"

Christine Traxler, Sprecherin der Mobilfunkgegner in Lämmersreut, distanziert sich von der Hetze gegen Grundstückseigentümer: "Damit wollen wir nichts zu tun haben. Auf diese Weise erreicht man ja auch nichts." Die Hoffnung, den Mobilfunkmasten in ihrem Dorf verhindern zu können, hätten sie und ihre Mitstreiter noch nicht aufgegeben. Bürgermeister Pollak setzt darauf, dass sich die Stimmung wieder beruhigt. "Ich denke, dass die Funktürme kommen werden. Deswegen sollte man sich mit dem Nachbarn nicht zu stark in die Wolle kriegen. Weil es einfach auch nichts bringt."