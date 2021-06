Herzwerker-Preis 2021 für Karlstadter Kita "Theresienheim"

Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales will mit dem Herzwerker-Preis für den Beruf der Erzieherin beziehungsweise des Erziehers werben. Eine Abordnung des "Theresienheims" ist bei der Preisverleihung in München dabei, wenn Familienministerin Caroline Trautner (CSU) erstmalig den Preis "Große Talente für kleine Herzen" für bayerische Kindertagesstätten verleiht. Den erstmals verliehenen Herzwerker-Preis "Große Talente für kleine Herzen" bekommt die städtische Kindertageseinrichtung "Theresienheim" in Karlstadt im Landkreis Main-Spessart als einzige unterfränkische Kita. Erzieherinnen und ihre Kollegen beziehungsweise Teams von Kindertageseinrichtungen konnten sich mit einem kurzen Video über die Tätigkeit in ihrer Einrichtung bewerben. In jedem Regierungsbezirk gibt es einen Preisträger. Insgesamt sind 160 Bewerbungen eingegangen, aus Unterfranken allein 21. Eine Jury hat alle Videos mehrfach gesichtet. Die Auszeichnung und das Preisgeld von jeweils 2.000 Euro sollen eine Anerkennung der wertvollen pädagogischen Arbeit in den Kitas sein und für den Beruf werben.

Video mit Höhepunkten aus dem beruflichen Alltag

In ihrem kleinen für den Wettbewerb eingereichten Video erzählen Kita-Leiterin Cindy Göbel und die Erzieher Christian Kitz und Sabrina Wenzel sowie die Auszubildende Henrike Schwab, genannt Henni, was ihnen besonders gut an ihrer Arbeit gefällt: Sie können die Kinder außerhalb der Familie auf ihren Lebensweg begleiten und dürfen sie dabei unterstützen. Sie packen gern die Begeisterung der Kinder und probieren mit ihnen einfach einmal etwas aus. "Es ist besonders spannend, wenn ein Kind von der Krippe in die Regelgruppe wechselt, man es dann jahrelang begleitet und dann merkt: Jetzt bist zu bereit für die Schule", berichtet Christian Kitz. Die Einfachheit des Videos habe offenbar der Jury gefallen. "Wir sind stolz darauf, dass wir den Preis bekommen", sagt Leiterin Cindy Göbel, die sich mit ihrem Team und Bürgermeister Michael Hombach auf den Weg nach München gemacht hat. Die Karlstadter Kita "Theresienheim" will von dem Preisgelt ein mobiles Klettergerüst für die Kinder anschaffen.

111 Jahre im Dienste von Mädchen und Jungen

Aktuell besuchen 102 Kinder das Karlstadter "Theresienheim". 75 Mädchen und Jungen sind in drei Regelgruppen von drei bis sechs Jahre und zwei Krippen mit zwölf beziehungsweise bis zu 15 Kleinkindern von eins bis knapp drei Jahre eingeteilt. Viele der Kinder haben einen Migrationshintergrund. Erst kürzlich ist das "Theresienheim" als Sprach-Kita ausgezeichnet worden mit den Schwerpunkten alltagsintegrierte sprachliche Bildung, Inklusion, sowie die Zusammenarbeit mit den Familien. So reden die Kinder zuhause etwa türkisch, arabisch, russisch oder kurdisch. In der Kita wird die deutsche Sprache gepflegt, aber auch beispielsweise zweisprachige Bilderbücher gemeinsam angeschaut. Ein weiterer Schwerpunkt im "Theresienheim" ist die Gesundheitserziehung: Erzieherinnen, Erzieher sowie die Familien bereiten ein gemeinsames gesundes Frühstück vor. Gemeinsam mit allen Kindern wird täglich ein ausgewogenes Frühstück zubereitet, an dem alle Kinder teilnehmen und bei Bedarf gibt es auch ein warmes Mittagessen.Seit genau 111 Jahren spielen und lernen Mädchen und Jungen in der früheren Kinderbewahranstalt und heutigen städtischen Kita "Theresienheim" in der unter Denkmalschutz stehenden Villa im Schatten der alten Stadtmauer und hoher Bäume – betreut von einem pädagogischen Team.

Mit Kampagne für Kita-Beruf werben

Mit dem Herzwerker-Preis "Große Talente für kleine Herzen" werden insgesamt sieben Einrichtungen ausgezeichnet – pro bayerischem Regierungsbezirk jeweils eine. Familienministerin Carolina Trautner (CSU) hat den Herzwerker-Preis als Teil der breit angelegten Imagekampagne für soziale Berufe im Herbst 2020 ins Leben gerufen. Nun kam die Kategorie "Große Talente für kleine Herzen" dazu. Damit soll unter anderem für die Berufe pädagogischer Fachkräften in Kitas geworben werden. "Ich bin nachhaltig von der großen kreativen Bandbreite, der Leidenschaft, der Leichtigkeit und der Tiefe beeindruckt, mit welcher die Bewerberinnen und Bewerber die Arbeit in Kindertageseinrichtungen, gerade auch in dieser herausfordernden Zeit, darstellen", berichtet die Ministerin und fährt fort: "Die tollen Videos zeigen das riesengroße Potential in der Kindertagesbetreuung. Und sie sind ein Aushängeschild für das Berufsbild der Erzieherin". Dieser Preis sei ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für das pädagogische Personal. Die Beschäftigten hätten nicht nur, aber gerade auch in den letzten Monaten herausragendes geleistet und mit viel Einsatz und Kreativität auch im Lockdown den Kontakt zu den Kindern gehalten.